Annäherung an Papa Charles? Geburtstags-Überraschung von Prinz Harry!

London (Großbritannien) - König Charles III. hat am Dienstag seinen 75. Geburtstag gefeiert. Über ein bestimmtes Geschenk dürfte sich der britische Monarch dabei besonders gefreut haben ...

Nähern sich Prinz Harry (39, l.) und König Charles (75, r.) wieder einander an? © Montage: Nick Didlick/AP/dpa, Chris Jackson/PA Wire/dpa

Bis in die späten Abendstunden hat der König von England am gestrigen Dienstag seinen Ehrentag im Kreise seiner Liebsten begangen – an seiner Seite: unter anderem seine Frau Camilla (76) sowie sein ältester Sohn William (41) mit Ehefrau Kate (41).

Und auch Charles' jüngster Sohn Harry (39) soll den Geburtstag seines Vaters trotz des zerrütteten Verhältnisses zwischen den beiden nicht verpasst haben und sogar einen Schritt der Annäherung gewagt haben.

Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, sollen der nach Kalifornien ausgewanderte Prinz und seine Frau Meghan (42) es sich nicht haben nehmen lassen, dem 75-Jährigen zu seinem besonderen Tag eine kleine Überraschung zu bereiten.

Zum ersten Mal seit Monaten habe Harry das bis dato herrschende Schweigen zwischen ihm und seinem Vater gebrochen und sei einen Schritt auf ihn zugegangen.

Am Telefon hätten sowohl der Prinz als auch seine Frau Meghan sehr herzlich und freundlich mit dem Geburtstagskind geplaudert und ihm alles Liebe gewünscht, verriet eine Quelle dem Blatt. Es soll das erste Gespräch zwischen Vater und Sohn seit mehr als einem halben Jahr gewesen sein.

Zuletzt gesehen hatten sich die beiden Männer demnach bei Charles' Krönung Anfang Mai – seitdem soll Funkstille zwischen ihnen geherrscht haben.