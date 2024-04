Schlechte Nachrichten für König Charles: Krebs-Diagnose überschattet Oster-Feierlichkeiten!

König Charles (75) sitzt beim Ostergottesdienst nicht bei seinen Verwandten. © Yoan Valat/AP/dpa

Das britische Königshaus macht gerade schwierige Zeiten durch: Sowohl der Monarch als auch seine Schwiegertochter kämpfen gegen ihre Krebserkrankung, was auch Auswirkungen auf die traditionellen Oster-Feierlichkeiten bei der königlichen Familie hat.

Während Charles, Camilla (76), William (41), Kate und Co. am Ostersonntag normalerweise gemeinsam den Gottesdienst in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor besuchen, läuft in diesem Jahr alles etwas anders ab.

Wie der "Telegraph" berichtete, wird das britische Staatsoberhaupt zwar an der Messe teilnehmen, dabei jedoch getrennt von seiner Familie sitzen.

Man wolle so die gesundheitlichen Risiken für den erkrankten 75-Jährigen minimieren, heißt es. Beim anschließenden Lunch wird der König dann sogar ganz fehlen.



Charles' offizielles Comeback nach Bekanntwerden seiner Diagnose dürfte also recht einsam werden. Seine ebenfalls an Krebs erkrankte Schwiegertochter Kate dagegen wird die royalen Feierlichkeiten in diesem Jahr komplett schwänzen.