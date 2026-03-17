Streit mit Prinz William: Verlor Herzogin Meghan die Fassung?
London (Großbritannien) - Ein neues Enthüllungsbuch stellt das ohnehin schon angespannte Verhältnis zwischen den Sussexes und der Royal Family erneut auf die Probe. Jetzt kommt ans Licht: Herzogin Meghan (44) und Prinz William (43) sollen einst heftig aneinandergeraten sein.
Dieses pikante Detail enthüllt Royal-Autor Tom Bower (79) in seinem Werk "Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family", in dem Prinz Harry (41) und seine Ehefrau ordentlich ihr Fett wegbekommen.
Wie der britische Mirror berichtete, soll ein "Versöhnungstreffen" zwischen den beiden Brüdern und ihren Partnerinnen im Jahr 2018 aus dem Ruder gelaufen sein, nachdem Meghan plötzlich die Fassung verloren habe.
Demnach habe sich das Vierergespann kurz nach den Flitterwochen der Sussexes in Prinz Williams und Prinzessin Kates (44) ehemaliger Wohnung im Kensington Palast verabredet, um die bestehenden Spannungen zwischen den beiden Paaren aus dem Weg zu räumen - ohne Erfolg.
Stattdessen soll Herzogin Meghan während des Gesprächs derart der Kragen geplatzt sein, dass sie ihren Schwager harsch anging: "Nimm deine Finger aus meinem Gesicht", soll die Schauspielerin ("Suits") den britischen Thronfolger im Streit angeschnauzt haben.
Ihr Ehemann Harry habe die explosive Szene beobachtet, sich aber nicht in die Diskussion eingemischt, heißt es.
"Besessen": Harry und Meghan wehren sich gegen Enthüllungsbuch
Inzwischen haben die Sussexes auf das Enthüllungsbuch und die darin aufgestellten Behauptungen reagiert und scharfe Kritik daran geübt.
Über seinen Sprecher ließ das Paar verlauten, der Autor habe die Grenze zwischen sachlicher Kritik und "Besessenheit" überschritten, das Werk sei eine "krankhafte Verschwörung".
"Wer Fakten sucht, wird woanders fündig. Wer abstruse Theorien und Melodramen lesen will, weiß, wo er sie findet", heißt es in der Stellungnahme.
Tom Bower beleuchtet neben dem Rückzug des abtrünnigen Prinzenpaares aus dem britischen Königshaus auch Harrys und Meghans neuen Alltag in Kalifornien sowie ihre öffentlichen Auftritte und geschäftlichen Projekte. Das Werk soll Ende März erscheinen.
Titelfoto: Danny Lawson / POOL / AFP