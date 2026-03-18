Neues Buch rechnet mit Meghan und Harry ab: Jetzt äußert sich das Herzogspaar

USA - In einem neuen Buch "Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family", kommen Prinz Harry (41) und seine Frau Herzogin Meghan (44) nicht gut weg - vor allem während ihrer Arbeit soll die 44-Jährige ihrem Mann immer wieder ins Wort fallen. Doch was ist wirklich dran an den Gerüchten?

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) weisen die Vorwürfe des neuen Buches entschieden zurück. © Jae C. Hong/AP/dpa

Das im März erschienene Werk von Autor Tom Bower (79) beleuchtet unter anderem die gemeinsamen Projekte des Paares sowie ihre Beziehung zum Streamingdienst Netflix.

Laut Quellen soll die Herzogin in Meetings dazu neigen, "Harrys Gedanken zu übergehen oder neu zu formulieren, manchmal sogar mitten im Satz" - demnach falle sie dem Königssohn immer wieder ins Wort.

Doch in einem Schreiben, das Variety vorliegt, weist der Anwalt des Paares diese Darstellung entschieden zurück. Vielmehr, so sagt er, "scheint diese darauf abzuzielen, das misogyn geprägte Bild zu bedienen, sie würde ihren Mann herumkommandieren".

Auch Prinz Harry selbst meldet sich zu Wort und bezeichnet die Vorwürfe als "kategorisch falsch" - ein eher ungewöhnlicher und überraschender Schritt, da sich der Royal nur selten persönlich dazu äußert.

Doch das ist noch nicht alles: Weiter wird behauptet, Meghan habe Probleme im Umgang mit Feedback. Demnach soll sie sich teilweise für längere Zeit aus Meetings zurückziehen, wenn sie mit einer Aussage wohl nicht klarkommt.