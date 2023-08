Irritierendes Foto von Meghan Markle: Damit befeuert sie die Trennungsgerüchte!

Montecito (Kalifornien) - Wie steht es wirklich um die Ehe zwischen Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42)? Bereits seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte um eine angebliche Liebeskrise bei dem royalen Auswanderer-Paar. Dass Harrys Frau jetzt auch ihren Verlobungsring abgelegt hat, heizt die Trennungs-Spekulationen weiter an.

Wie schief hängt der Haussegen bei Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42) wirklich? © Peter Dejong/ap/dpa

Eine glückliche Meghan Markle, die in entspannter Atmosphäre einen Restaurant-Besuch mit Freundinnen genießt und ihre beiden Begleiterinnen herzlich in ihre Arme nimmt, während alle drei vergnügt in die Kamera lächeln.



Diesen sympathischen Schnappschuss hatte Promi-Haarstylistin Kadi Lee am 15. August in ihrer Instagram-Story geteilt und mit der an sich harmlosen Momentaufnahme einer nachgeholten Geburtstagsfeier für mächtig Zündstoff gesorgt.

Denn ein kleines Detail war beim Anblick des strahlenden Dreiergespanns nicht zu übersehen: Meghan trug ihren sündhaft teuren Verlobungsring nicht, hatte ihn stattdessen sogar durch einen anderen schlichten Goldring ersetzt.

Eine bewusste Wahl mit einer tieferen Bedeutung?



Das Fehlen des wertvollen Schmuckstücks, das mit einem Diamanten aus Botswana und zwei kleineren Steinen aus der Schmucksammlung von Harrys verstorbener Mutter Prinzessin Diana (†36) besetzt ist, wurde jedenfalls schnell als weiteres Zeichen für die angebliche Ehekrise bei den Sussexes interpretiert.

Ein Royal-Insider sprach nun Klartext und verriet, warum die zweifache Mama ihren Ring tatsächlich abgelegt hat.