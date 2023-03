Streit beigelegt: Archie und Lilibet sind jetzt offiziell Prinz und Prinzessin

London/Montecito - Egal wie zerrüttet das Verhältnis zwischen Prinz Harry (38) und dem britischen Königshaus auch sein mag - in Sachen Thronfolge geht alles seinen geregelten Gang. So dürfen die Kinder von Harry und seiner Frau Meghan (41) jetzt offiziell Prinz und Prinzessin genannt werden.

Aus Harrys (38, r.) und Meghans (41) Kindern "Miss" Lilibet (1, l.) und "Master" Archie (3, Mitte) wurden Prinzessin und Prinz. © Montage: Archewell/PA Media/dpa, HENK KRUGER / POOL / AFP

Der Buckingham-Palast hat die Titel von Harrys und Meghans Kindern am Donnerstagvormittag auf seiner Homepage aktualisiert: Aus "Master Archie of Sussex" und "Miss Lilibet of Sussex" wurden "Prince Archie of Sussex" und "Princess Lilibet of Sussex".

Damit haben die Sussexes ihren Zwist mit dem Königshaus über die Adelstitel ihres Nachwuchses beigelegt - und das kommt nicht ganz überraschend: Ein Sprecher des Paares hatte nach der Taufe der kleinen Lilibet bereits am Mittwoch erstmals von "Prinzessin Lilibet Diana" gesprochen.

Darauf hat der Hof jetzt also blitzschnell reagiert. Und so reihen sich der kleine Prinz und die jüngere Prinzessin auch ganz offiziell in die britische Thronfolge ein.

Der bald vierjährige Archie befindet sich an sechster, seine knapp zweijährige Schwester an siebter Stelle.