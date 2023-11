Meghan Markle deutet an, was sie von ihren Kindern erwartet

Auch zu ihrem Familienleben äußerte sich die Herzogin kurz: So scheint ihre Beziehung mit Harry derzeit wieder etwas harmonischer zu sein. Die Familie freue sich auf die bevorstehenden Feiertage.

Bei der Gala werden jedes Jahr die "Power of Women"-Preisträgerinnen gewürdigt, die jeweils ein eigenes Variety-Cover erhalten. Die diesjährigen Preisträgerinnen sind Fantasia Barrino (39), Billie Eilish (21), Lily Gladstone (37) und Carey Mulligan (38).

Wie People berichtete, zeigte sich die 42-Jährige zuletzt bei der glamourösen "Power of Women"-Veranstaltung von Variety.

Das Paar kehrte dem britischen Königshaus 2020 den Rücken und zog mit Söhnchen Archie (4) nach Kalifornien. Harrys und Meghans Tochter, Prinzessin Lilibet (2), kam im Juni 2021 in Santa Barbara zur Welt.

"Wenn man Eltern wird, will man wirklich, dass die eigenen Kinder die Dinge finden, die ihnen Freude bereiten", sagte Meghan bei ihrem Interview in Los Angeles. "Sie sind natürlich Teil eines Vermächtnisses und einer Tradition. Aber ich möchte, dass sie ihren eigenen Weg gehen können."

Meghan ergänzte: "Wenn es die Unterhaltungsindustrie ist, großartig, warum nicht? Es gibt so viele Leute, die darüber sprechen werden, was meinen Kindern die Tür geöffnet hat. Aber es braucht trotzdem immer noch Talent und eine Menge Mut. Wir bringen multidimensionale, interessante, freundliche und kreative Menschen hervor. Das ist es, was unsere Kinder sind."