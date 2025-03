09.03.2025 06:47 669 Mit Archie und Lilibet: Meghan Markle gibt seltenen Einblick in Familienleben

Meghan Markle teilte an diesem Wochenende einen privaten Einblick in ihr Familienleben. In einem Instagram-Clip waren aktuelle Aufnahmen ihrer Kids zu sehen.

Von Laura Miemczyk

Montecito (USA) - Seit März ist Meghan Markle (43) mit einer eigenen Lifestyle-Serie bei Netflix zu sehen - inklusive privater Einblicke in ihr Familienleben. Einen solchen lieferte die Herzogin von Sussex allerdings auch an diesem Wochenende bei Instagram. Meghan Markle (43) liefert ihren Fans nicht nur in ihrer Netflix-Serie private Einblicke in ihr Familienleben. © 2013 Columbia Pictures Industries/Bernd Spauke/Netflix In solchen Momenten sieht die Öffentlichkeit die Ehefrau von Prinz Harry (40) sonst eher selten bis gar nicht, am Freitag machte Meghan Markle allerdings eine Ausnahme für ihre mehr als zwei Millionen Instagram-Fans. So lieferte die Schauspielerin ihren Anhängern ganz private Aufnahmen aus der Küche, in der sie unter anderem zusammen mit ihren beiden Kindern Archie (5) und Lilibet (3) zu sehen war und gemeinsam Plätzchen backte. Während auch Familienhund Pula durchs Bild wuselte, strahlte Meghan übers ganze Gesicht, drückte ihrem Erstgeborenen in einer Szene sogar einen liebevollen Kuss auf den Kopf und schien demonstrieren zu wollen, wie sehr sie in ihrer Rolle als Mutter aufgeht. Meghan Markle Erneuter Alleingang? Meghan Markle lässt Prinz Harry links liegen Von vorne bekamen die Fans der zweifachen Mama ihre beiden royalen Sprösslinge jedoch nicht zu Gesicht. Bei Instagram lieferte Meghan Markle kleine Einblicke in die familiäre Backstube "Wenn das Backen von Keksen mit Daumenabdruck zu Hause zu einer Familienangelegenheit wird!", schrieb die 43-Jährige zu dem Clip und machte mit den fröhlichen Bildern mehr als deutlich, wie harmonisch es offenbar in den vier Wänden der Familie zugeht. Wer weitere Einblicke ins royale Privatleben von Harry und Meghan will, wird bei Netflix fündig: Dort gibt es alle acht Episoden von "With love, Meghan" im Stream.

Titelfoto: Bildmontage: Netflix, Instagram/meghan