Private Einblicke, gefilmt von Tochter Lilibet: Meghan und Harry seit zehn Jahren glücklich verliebt

USA - 2026 ist das neue 2016? Das jedenfalls besagt ein neuer Social-Media-Trend , bei dem auch Meghan Markle (44) teilnahm.

Meghan Markle (44) und Prinz Harry (41) feiern in diesem Jahr ihren 10. Jahrestag. © Screesnshot/Instagram/Meghan

Am Freitag teilte die Herzogin von Sussex auf Instagram einen niedlichen Beitrag von sich und ihrem Ehemann Prinz Harry (41).

Der Post enthält sowohl ein Bild als auch ein Video. Das Foto entstand im Jahr 2016 während einer Reise nach Botswana - ihrem dritten Date überhaupt, wie People berichtete.

Das Video hingegen wurde erst vor wenigen Tagen aufgenommen. Es zeigt das Herzogspaar verliebt tanzend auf einer Wiese - gefilmt von ihrer Tochter, Prinzessin Lilibet (4).

"Wenn sich 2026 genauso anfühlt wie 2016 … man musste dabei gewesen sein", betitelte die 44-Jährige den Beitrag.

Doch 2016 ist für Harry und Meghan nicht nur ein belangloser Social-Media-Trend, sondern das Jahr, in dem sie sich kennenlernten. Organisiert von einer Freundin trafen sie sich damals Anfang Juli zu einem Blind Date - und zwischen ihnen funkte es sofort.