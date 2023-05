"Sie hat mich getötet!" - Meghan Markles Vater erhebt schwere Vorwürfe

Australien - Dass das Verhältnis zwischen Herzogin Meghan (41) und ihrem Vater Thomas Markle (78) zerrüttet ist, ist kein Geheimnis. Jetzt geht die Familienfehde in die nächste Runde!

Thomas Markle (78) spricht im TV über das Verhältnis zu seiner Tochter Meghan (41). © Montage: -/Alaska TV/Channel 5/dpa, Angela Weiss / AFP

Thomas Markle geht den Weg über das Fernsehen, um erneut über seine Tochter auszupacken. An seiner Seite: Meghans Halbgeschwister Samantha Markle (58) und Thomas Markle Jr. (56).



In der Doku 7 NEWS Spotlight des australischen Fernsehsenders Channel 7 gab Meghans Familie am Sonntag intime Einblicke in das Leben der heutigen Herzogin von Sussex, teilte bislang unveröffentlichte private Aufnahmen aus ihrer Jugend und erhob teils schwere Vorwürfe gegen die Frau von Prinz Harry (38).

"Sie hat mich in Gedanken getötet und dann in Fernsehinterviews um mich getrauert", schoss Meghans Vater vor laufenden Kameras gegen seine Tochter.



Dennoch weigere er sich, "von ihr begraben zu werden", machte Markle deutlich und schlug plötzlich ungewohnt versöhnliche Töne an.