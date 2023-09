Teure Enthüllung nach Deutschland-Besuch: So viel kostete Meghans Garderobe!

Mehrere Tage lang hat Herzogin Meghan (42) Prinz Harry (39) bei den Invictus Games in Düsseldorf unterstützt. Nun wurde bekannt, wie teuer ihre Garderobe war.

Von Franka Wolf

Düsseldorf - Mehrere Tage lang hat Herzogin Meghan (42) ihren Ehemann Prinz Harry (39) bei den Invictus Games in Düsseldorf unterstützt und dabei in eleganten Outfits an der Seite ihres Gatten gestrahlt. Nun wurde bekannt, wie kostspielig ihre Garderobe war.



Herzogin Meghan (42) hat eine Schwäche für teuren Schmuck. © Rolf Vennenbernd/dpa Schmuck von Cartier, Schuhe von Chanel und Accessoires von Givenchy - Meghan Markle liebt teure Designer-Marken und hat darauf auch während ihres Gastspiels in Deutschland nicht verzichtet. Wie die britische Daily Mail berichtete, soll die Herzogin von Sussex bei ihren Auftritten in Düsseldorf Kleidung und Schmuck im Wert von knapp 300.000 Pfund (umgerechnet fast 350.000 Euro) getragen haben.

Denn obwohl Meghan bei ihren Outfits an manchen Tagen sogar auf vergleichsweise günstige Anbieter wie etwa Zara gesetzt habe, wertete die zweifache Mama ihre schicken Looks durch wertvolle Schmuckstücke und glitzernde Juwelen auf. Meghan Markle Britische Royals ignorieren Meghans Geburtstag: Aus gutem Grund? So präsentierte Harrys Frau an einem ihrer Handgelenke beispielsweise eine 17.800 Pfund (knapp 21.000 Euro) teure Uhr von Cartier, die einst ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (†36) gehört hatte. Ein Ring an Meghans kleinem Finger soll dem Bericht zufolge sogar 50.000 Pfund (rund 58.000 Euro) wert gewesen sein.

Die kostbaren Luxus-Klunker kombinierte die US-Schauspielerin dann meist mit erschwinglicheren Kleidern, die preislich in etwa zwischen 100 und 1000 Euro lagen.



Prinz Harry und Herzogin Meghan haben Deutschland inzwischen wieder verlassen