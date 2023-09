Good Bye, Harry: Der Prinz und seine Gattin verlassen Deutschland nach einer Woche

Prinz Harry (39) spracht bei der Abschluss-Show der Invictus Games in Düsseldorf. © Rolf Vennenbernd/dpa

Prinz Harry (39) hat sich zum Abschluss der von ihm gegründeten Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten bei Deutschland bedankt. Auf Deutsch sagte er am Samstagabend während der Abschluss-Show in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena: "Vielen Dank an alle Düsseldorfer und vielen Dank an Deutschland für diese fantastischen Spiele."

Harrys Frau Meghan (42) saß im Publikum und mied die Bühne. Es war das erste Mal, dass die seit 2014 bestehenden Spiele in Deutschland stattfanden.

Sichtlich bewegt und einmal fast mit den Tränen kämpfend, berichtete Prinz Harry über Begegnungen mit einzelnen Teilnehmern. Viele der Athletinnen und Athleten hätten die "dunkelsten Orte" gesehen, die man sich vorstellen könne, sagte er. Dass es ihnen gelungen sei, nach ihren traumatischen Erlebnissen und Verletzungen wieder ins Leben zurückzufinden, sei ein Vorbild für die Welt.

Die Organisatoren der Invictus Games hätten vielleicht die Plattform zur Verfügung gestellt, doch für die Magie hätten die Teilnehmer selbst gesorgt. Gegen Ende seiner Rede wiederholte er auf Englisch: "Germany, Thank you so much!"