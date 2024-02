"Verzweifelte" Annäherungs-Versuche: Taylor Swift lässt Herzogin Meghan eiskalt abblitzen!

Doch was genau erhofft sich Meghan von einer möglichen Freundschaft mit Taylor Swift?

Dennoch scheint Meghan nicht locker zu lassen: Erst kürzlich soll die 42-Jährige bewusst ein Konzert der "Bad Blood"-Interpretin in Los Angeles besucht haben - auch diesmal jedoch nicht ohne Hintergedanken: "Sie stellte vorher sicher, dass die Boulevard-Magazine Bescheid wussten, dass sie da war", erklärte Schofield den durchdachten Schritt.

"Meghan lud Taylor Swift zu ihrem Podcast ein, indem sie sich hinsetzte und ihr einen handgeschriebenen Brief schrieb, worin sie sie anflehte, bei 'Archetypes' mitzumachen", enthüllte Royal -Expertin Kinsey Schofield (38) gegenüber der Zeitung. Die Herzogin habe jedoch trotz ihrer Bemühungen einen bitteren Korb von der Künstlerin kassiert.

Montage: Jordan Strauss/AP/dpa, Ethan Cairns/The Canadian Press via AP/dpa

Harry (39) und Meghan (42) wollen ihr öffentliches Ansehen verbessern. © Martin Meissner/AP/dpa

Die "Suits"-Schauspielerin wolle durch eine Freundschaft mit dem beliebten Weltstar ihr eigenes Image verbessern, so die Vermutung der Adelskennerin. "Sie möchte, was das Marketing angeht, genau so sein wie Taylor Swift."

Taylors Anwesenheit beim Super Bowl, wo sie ihren Freund Travis Kelce (34) angefeuert hatte, habe die Zweifachmama wohl inspiriert. Die Sängerin sei dort "wie eine Rock'n'Roll-Königin" gefeiert worden - ein Hype, den sich Meghan offenbar auch für sich selbst wünschen würde.

Seit ihrem Bruch mit dem britischen Königshaus und ihrem Umzug in die USA erfreuen sich die Sussexes nicht gerade allzu großer Beliebtheit - ganz im Gegensatz zu Fan-Liebling Taylor Swift.

Meghans Freundschafts-Absichten könnten also möglicherweise ein cleverer Schachzug sein, um ihr öffentliches Ansehen etwas aufzupolieren. Ob Taylor Swift eines Tages auf ihre Kontaktversuche eingehen wird?