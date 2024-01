Wird Meghan Markle für ein "Suits"-Reboot zurückkehren? Star verrät Details!

Los Angeles - Mit ihrer Beziehung zu Prinz Harry (39) hängte Meghan Markle (42) ihre Schauspielkarriere an den Nagel. Oder doch nicht? Jetzt verriet ihr Schauspielkollege und früherer "Suits"-Co-Star Patrick Adams (42) interessante Neuigkeiten.

Werden wir Patrick J. Adams (39, r.) aka Mike Ross und Meghan Markle (43) aka Rachel Zane wieder gemeinsam auf dem Bildschirm sehen? © imago/Everett Collection

Bei der gestrigen Golden-Globes-Verleihung kam der Cast der beliebten Anwalts-Serie einmal mehr zusammen. Dabei sprach Adams, der in dem Drama eine der Hauptrollen namens Mike Ross verkörpert, auf dem roten Teppich über ein mögliches "Suits"-Spin-off. Das berichteten mehrere Medien, darunter die New York Post.

"Wir haben etwas über - nun, es ist kein Revival - aber ein 'Suits'-Spin-off herausgefunden. Ich glaube, es ist alles noch in einem frühen Stadium. Aber was haben sie gesagt? Es ist eine Serie im 'Suits'-Universum. Wie eine 'Suits L.A.'", so der Kanadier vor der Zeremonie.

"Wie auch immer", fuhr er fort, "unser furchtloser Showrunner Aaron arbeitet daran. Und wenn wir den Anruf bekommen, wenn ich den Anruf bekomme, dann bin ich bereit, wieder in die Rolle zu schlüpfen. Ich liebe die Serie, ich liebe die Figur. Und ich habe es geliebt, mit all diesen Leuten zu arbeiten."

Auf die Frage, ob Fans auch mit einer Rückkehr seines Co-Stars und mittlerweile Royal Meghan Markle rechnen dürfen, antwortete der 39-Jährige grinsend: "Sicher. Mike und Rachel in Seattle. Sie müssen nach L.A. kommen und einige Dinge in Ordnung bringen."