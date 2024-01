81. Golden Globes verliehen: Wer räumte ab und wer ging leer aus?

Los Angeles - Zum 81. Mal sind in der Nacht zu Montag in Hollywood die renommierten Golden Globe Awards verliehen worden. Während der Blockbuster " Oppenheimer " gleich mehrfach ausgezeichnet wurde, ging eine deutsche Favoritin leer aus.

"Oppenheimer"-Stars Cilian Murphy (47, l.) und Robert Downey Jr. (58) sind zufrieden: Der Epos konnte gleich fünf Gewinne verbuchen, © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Bestes Drama, bester Hauptdarsteller, beste Regie: Christopher Nolans Epos "Oppenheimer" räumte bei der Verleihung in Beverly Hills im großen Stil ab. Damit setzte sich das Drama gegen "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Past Lives", "Anatomy of a Fall" und "The Zone of Interest" durch.

Der 53-jährige Nolan gewann zudem seinen ersten Regie-Globe und auch sein Hauptdarsteller, Cilian Murphy (47) setzte sich als bester Drama-Darsteller durch. Für den irischen Schauspieler ist dieser Award der erste Globe-Gewinn seiner Karriere.

Mit ihm im Rennen waren unter anderem Leonardo DiCaprio (49, "Killers of the Flower Moon"), Bradley Cooper (49, "Maestro") und Andrew Scott ("All of Us Strangers"). Außerdem wurde das Historiendrama für seine Filmmusik ausgezeichnet und Robert Downey Jr. (58) gewann als bester Nebendarsteller.

Insgesamt wurden Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien bekannt gegeben. Der US-Sender CBS übertrug die Gala live aus Hollywood.

Ein deutscher Film - der eigentlich zu den Favoriten zählte - ging bei der Verleihung leer aus.