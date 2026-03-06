Prinz William seit Jahren im Streit mit Ex-Royal Andrew: Prinzessin Kate soll der Auslöser sein

England - Dass der ehemalige Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66) innerhalb der royalen Familie kein gutes Ansehen mehr genießt, dürfte allen klar sein. Nun kam heraus, dass Prinz William (43) schon seit Jahren ein Problem mit ihm haben soll!

Prinz William (43) soll seit Jahren ein Problem mit seinem Onkel haben. © Aaron Chown/PA Wire/dpa

Denn sein Onkel soll sich gegenüber seiner Frau, Prinzessin Kate (44), bereits während der ersten Vorstellung unfreundlich verhalten haben.

Gegenüber People erklärte ein Insider, Andrew sei "nicht freundlich gewesen, als Kate in die Familie kam. Er fand, dass sie nicht vornehm genug sei" - damit spielte er auf den bürgerlichen Hintergrund der heutigen Prinzessin von Wales an.

Zudem soll der Thronfolger der Meinung sein, dass sein Vater König Charles (77) angesichts der schweren Epstein-Vorwürfe zu nachsichtig mit dem 66-Jährigen umgegangen sei.

"William möchte, dass alles bereinigt wird, bevor er den Thron übernimmt. Er will, dass die Angelegenheit jetzt geklärt wird", so der Experte weiter.

Auch habe der 43-Jährige schon viel früher Maßnahmen gegen Andrew verlangt - bereits bevor seine jüngsten Skandale rund um Epstein aufkamen.