Prinz William seit Jahren im Streit mit Ex-Royal Andrew: Prinzessin Kate soll der Auslöser sein
England - Dass der ehemalige Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66) innerhalb der royalen Familie kein gutes Ansehen mehr genießt, dürfte allen klar sein. Nun kam heraus, dass Prinz William (43) schon seit Jahren ein Problem mit ihm haben soll!
Denn sein Onkel soll sich gegenüber seiner Frau, Prinzessin Kate (44), bereits während der ersten Vorstellung unfreundlich verhalten haben.
Gegenüber People erklärte ein Insider, Andrew sei "nicht freundlich gewesen, als Kate in die Familie kam. Er fand, dass sie nicht vornehm genug sei" - damit spielte er auf den bürgerlichen Hintergrund der heutigen Prinzessin von Wales an.
Zudem soll der Thronfolger der Meinung sein, dass sein Vater König Charles (77) angesichts der schweren Epstein-Vorwürfe zu nachsichtig mit dem 66-Jährigen umgegangen sei.
"William möchte, dass alles bereinigt wird, bevor er den Thron übernimmt. Er will, dass die Angelegenheit jetzt geklärt wird", so der Experte weiter.
Auch habe der 43-Jährige schon viel früher Maßnahmen gegen Andrew verlangt - bereits bevor seine jüngsten Skandale rund um Epstein aufkamen.
Andrew Mountbatten-Windsor wegen Verbindungen zu Epstein festgenommen
"Alles, was in der Gegenwart geschieht, beeinflusst die Zukunft - insbesondere Williams Zukunft. [...] Er mochte seinen Onkel nie besonders und wollte ihn sofort aus dem Umfeld entfernen, bevor der Schaden noch größer wird."
Der künftige König sei der Ansicht, dass Andrew seine Angelegenheiten selbst klären müsse - immerhin habe er sich selbst in diese Misere gebracht.
Am 19. Februar wurde der 66-Jährige auf seinem Anwesen festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, vertrauliche Handelsdokumente an den inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) weitergegeben zu haben. Die beiden Männer sollen über Jahre eine enge Freundschaft gepflegt haben.
Kurz vor seiner Festnahme musste Andrew zudem sein langjähriges Anwesen, die "Royal Lodge", verlassen. Auch seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) gerät zunehmend in den Fokus der Vorwürfe - sie soll ebenfalls eine enge Verbindung zu Epstein gehabt haben.
