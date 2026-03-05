Mitten im Epstein-Skandal: Sarah Ferguson nach Räumung der "Royal Lodge" faktisch obdachlos

England/USA - Vor rund zwei Wochen ließ sich Sarah Ferguson (66) in eine Reha-Klinik in der Schweiz einweisen - nach den anhaltenden Epstein-Gerüchten rund um sie und ihren Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor (66) für viele kein Wunder. Nun wurde zudem bekannt, dass sie faktisch obdachlos sei!

Sarah Ferguson (66) ist laut Insidern praktisch obdachlos und kommt derzeit bei Freunden unter. © Stefano Rellandini / AFP

Grund dafür ist die Räumung der "Royal Lodge", die Andrew aufgrund seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) verlassen musste, so Page Six.

Zwar sind Ferguson und der 66-Jährige bereits seit 1996 geschieden, pflegen jedoch weiterhin eine enge Freundschaft. Sie lebte bis zuletzt mit ihm in dem royalen Anwesen.

Derzeit komme die Ex-Herzogin bei Freunden unter und habe Schwierigkeiten, eine neue Bleibe zu finden. Berichten zufolge will die 66-Jährige nun in der US-Metropole New York einen privaten Rückzugsort suchen. Auch ihre Tochter, Prinzessin Beatrice (37), lebt in dieser Stadt.

Mutter und Tochter sind sich jedoch offenbar einig, dass es angesichts der Epstein-Vorwürfe problematisch wäre, wenn Ferguson direkt neben ihr wohnen würde.