Nach Lungen-Operation: Kronprinzessin Mette-Marit zeigt sich zum ersten Mal

Oslo - Der norwegische Palast hat die ersten Bilder von Kronprinzessin Mette-Marit (52) nach ihrer Lungen-Operation veröffentlicht. Auf einem Bild sitzt sie mit ihrem Mann, Kronprinz Haakon (52), auf dem Sofa des Schlosses und feuert ihr Land bei der Fußball-WM an. Beide tragen Norwegen-Schals um den Hals, Haakon hat einen Arm um seine Frau gelegt. Mette-Marit lächelt in die Kamera.

Kronprinzessin Mette-Marit zeigt sich erstmals nach ihrer Lungen-OP. © Bildmontage/ Handout/The Royal Court/dpa

Auf einem anderen Foto sehen die beiden aus dem Fenster - womöglich auf den Schlossplatz, wo in der Nacht Tausende Norweger den Sieg der Nationalmannschaft im Achtelfinale über Brasilien gefeiert haben.

Die Kronprinzessin leidet an der schweren Krankheit Lungenfibrose. Mitte Juni hatte der norwegische Hof mitgeteilt, dass die Kronprinzessin eine neue Lunge bekommen hat. Der genaue Zeitpunkt des Eingriffes war geheim gehalten worden, um die Identität des Spenders zu schützen.

Ob die Bilder aus dem Schloss bedeuteten, dass Mette-Marit aus dem Krankenhaus entlassen sei, wollte der Hof norwegischen Medien zunächst nicht bestätigen.

Auch die anderen Mitglieder des Königshauses hat das WM-Fieber gepackt: "Gestern war ein historischer Abend! Die ganze Familie hat mitgefiebert!", schrieben die Royals bei Instagram.