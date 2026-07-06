Verwirrung um Heimatbesuch von Prinz Harry: Palast-Aufenthalt geplatzt

London (Großbritannien) - Doch kein Aufenthalt im Palast: Um den geplanten Besuch des britischen Prinzen Harry (41) in der alten Heimat herrscht Verwirrung.

Prinz Harry (41) wurde der Aufenthalt im Buckingham-Palast verweigert. © HENRY NICHOLLS / AFP

Zuvor hatte es widersprüchliche Angaben gegeben: Am frühen Morgen gab das Team des Prinzen laut Medienberichten bekannt, Harry werde während seines Aufenthalts in Großbritannien in dieser Woche im Buckingham-Palast wohnen und habe ein entsprechendes Angebot des Königshauses angenommen. Wenig später dementierte der Palast dies jedoch.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat der 41-Jährige eine entsprechende Frist für das Angebot nicht beachtet - ein Aufenthalt sei deshalb nicht möglich. Demnach benötigt der Palast eine gewisse Vorlaufzeit, um Besuche planen zu können.

Ein Sprecher von Harry bezeichnete den Vorgang der BBC zufolge als "enttäuschend". Es sei "unklar, warum das Unterkunftsangebot, nachdem es formell angenommen worden war, nun im letzten Moment zurückgezogen wurde", behauptete der Sprecher demnach.

Berichten zufolge spielen Bedenken wegen der bevorstehenden Entscheidung im Bespitzelungsprozess gegen den Verlag der "Daily Mail" am Dienstag eine Rolle. Harry und andere Prominente werfen den Reportern des Verlags vor, illegale Recherchemethoden angewandt zu haben, um Schlagzeilen zu generieren.

Hintergrund für das Hin und Her ist außerdem ein Streit darum, in welchem Maße dem Prinzen und seiner Familie in Großbritannien noch Polizeischutz zustehen.