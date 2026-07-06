Prinzessin Kate mit beeindruckender Leistung nach Krebserkrankung: Darum reden fast alle nur über George

London (Vereinigtes Königreich) - Nach ihrer Krebserkrankung gelang Prinzessin Kate (44) nun ein beeindruckende sportliche Leistung: Die Ehefrau des britischen Kronprinzen William (44) absolvierte die berüchtigte "National Three Peaks Challenge". Doch Thema Nummer 1 war danach vor allem ihr ältester Sohn George (12)!

George (12) ist fast genauso groß wie seine Mama, Prinzessin Kate (44)! © Montage: Instagram/princeandprincessofwales

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Prinzen und der Prinzessin von Wales hatte letztere am Sonntag eine Bilderreihe von sich und ihrer Familie gepostet.

Dabei wird Kate nach überstandener Challenge von ihren Liebsten in Empfang genommen. Auf insgesamt acht Fotos ist zu sehen, wie die 44-Jährige herzlich von ihrem Ehemann in den Arm genommen, ganz fest von Tochter Charlotte (11) gedrückt wird und auch ihre Söhne George und Louis (8) sich für sie freuen.

Insbesondere ihr ältestes Kind sorgt dabei für große Augen: Prinz George scheint einen echten Wachstumsschub hinter sich zu haben, so ist der 12-Jährige inzwischen fast genauso groß wie seine Mama!

Schon an seinem 12. Geburtstag hatten Aufnahmen für Wirbel gesorgt, die zeigten, wie ähnlich der zukünftige britische König seinem Papa mittlerweile sieht. Nun ist es seine Größe, die der tollen Leistung seiner Mama fast ein bisschen die Show stiehlt.