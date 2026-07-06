Prinzessin Kate mit beeindruckender Leistung nach Krebserkrankung: Darum reden fast alle nur über George
London (Vereinigtes Königreich) - Nach ihrer Krebserkrankung gelang Prinzessin Kate (44) nun ein beeindruckende sportliche Leistung: Die Ehefrau des britischen Kronprinzen William (44) absolvierte die berüchtigte "National Three Peaks Challenge". Doch Thema Nummer 1 war danach vor allem ihr ältester Sohn George (12)!
Auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Prinzen und der Prinzessin von Wales hatte letztere am Sonntag eine Bilderreihe von sich und ihrer Familie gepostet.
Dabei wird Kate nach überstandener Challenge von ihren Liebsten in Empfang genommen. Auf insgesamt acht Fotos ist zu sehen, wie die 44-Jährige herzlich von ihrem Ehemann in den Arm genommen, ganz fest von Tochter Charlotte (11) gedrückt wird und auch ihre Söhne George und Louis (8) sich für sie freuen.
Insbesondere ihr ältestes Kind sorgt dabei für große Augen: Prinz George scheint einen echten Wachstumsschub hinter sich zu haben, so ist der 12-Jährige inzwischen fast genauso groß wie seine Mama!
Schon an seinem 12. Geburtstag hatten Aufnahmen für Wirbel gesorgt, die zeigten, wie ähnlich der zukünftige britische König seinem Papa mittlerweile sieht. Nun ist es seine Größe, die der tollen Leistung seiner Mama fast ein bisschen die Show stiehlt.
Prinzessin Kate absolvierte die "National Three Peaks Challenge"
Wird Prinz George noch größer als Prinz William?
Mit 1,75 Metern ist die Prinzessin dabei alles andere als klein, doch ihr Sohn scheint quasi ein royaler Riese zu werden, misst er doch vor seinem 13. Geburtstag offenbar bereits mehr als 1,70 Meter. Überragt er eines Tages sogar seinen 1,91 Meter großen Vater?
Innerhalb kurzer Zeit sammelte der Prinzessinnen-Post fast 1,1 Millionen Likes bei Instagram. In fast zehntausend Kommentaren wurde aber nicht nur über George geschrieben, auch Kate wurde für ihre Leistung gratuliert.
Bei der "National Three Peaks Challenge" muss innerhalb von 24 Stunden der jeweils höchste Berg in Schottland (Ben Nevis, 1345 m), England (Scafell Pike, 978 m) und Wales (Snowdon, 1085 m) erklommen werden - rund 37 Kilometer Laufweg und mehr als 3000 Höhenmeter inklusive.
Zu der Bilderreihe schrieb die Prinzessin: "Vor genau einer Woche habe ich die 'National Three Peaks Challenge' abgeschlossen. Ein riesiges Dankeschön an alle, die 'The Royal Marsden Cancer Charity' unterstützt haben."
Titelfoto: Montage: Instagram/princeandprincessofwales