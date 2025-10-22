Verliert Prinz Andrew bald sein Zuhause? König Charles will ihn offenbar rauswerfen

England - Immer wieder sorgte Prinz Andrew (65) für Schlagzeilen - zuletzt gab er infolge der Epstein-Affäre seinen royalen Titel als "Duke of York" auf . Nun ist bekannt geworden: König Charles (76) möchte seinen Bruder wohl aus dessen Residenz drängen, doch hinausschmeißen kann er ihn offenbar nicht.

Dank eines "unanfechtbaren" Mietvertrags ist Prinz Andrew (65) an sein Anwesen gebunden. © Aaron Chown/PA Wire/dpa

Das Anwesen des 65-Jährigen liegt nur wenige Kilometer von Charles Wohnsitz entfernt.

Wie The Sun berichtet, verfüge Andrew jedoch über einen "unanfechtbaren" Mietvertrag, der ihn bis 2078 an das Haus binde.

Zudem werden laut einem Adelsexperten Fragen laut, wie er sich die rund 30-Zimmer-Residenz überhaupt leisten kann - immerhin hatte Charles die jährliche Zahlung in Höhe von umgerechnet 3,45 Millionen Euro an seinen Bruder eingestellt.

Der Insider forderte daher mehr Transparenz in Bezug auf Andrews Vereinbarung über die Nutzung des Hauses.

"Soweit ich weiß, hat Prinz Andrew die Royal Lodge nicht geerbt, sondern durfte eine Vereinbarung mit dem Crown Estate treffen. Ich halte es im Sinne der Transparenz für wichtig, dass die vollständigen Details dieser Vereinbarung öffentlich gemacht werden - und warum die Immobilie, die im Grunde öffentliches Eigentum ist, ausschließlich ihm angeboten wurde", so der Experte.