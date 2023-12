759.000 Euro für Lady Dianas Ford, aber niemand will Harrys 545-PS-Protz-Audi

London - Das ist bemerkenswert. Der ehemalige Riesen-Audi von Prinz Harry (39) steht seit geraumer Zeit zum Verkauf - aber niemand will ihn haben. Das war beim Mini-Ford seiner Mutter Prinzessin Lady Diana (†36) ganz anders.

Prinz Harry (39) dürfte das alle nicht kümmern: Er ist nicht mehr der Besitze des Kombis. © ODD ANDERSEN / AFP

Seit Wochen findet der alte Protz-Audi von Prinz Harry keinen neuen Besitzer!

Der schwarze Familienflitzer aus Deutschland hat stolze 545 PS, aber trotz des Schnäppchens von "nur" 42.950 Pfund (umgerechnet 50.110 Euro) steht das Gefährt seit Wochen auf der britischen Autobörse Pistonheads online, und niemand will ihn haben.

Liegt es daran, dass der Audi aus zweiter Hand verkauft wird, oder ist dies eine indirekte Nachricht der Briten, was sie von Harrys Abkehr vom Königshaus halten?

Denn bei dem Ford seiner Mutter sah das im vergangenen Jahr ganz anders aus!

Das Auktionshaus Iconic Auctioneers konnte 2022 dem Spiegel zufolge an der Formel-1-Rennstrecke in Silverstone die alte 134-PS-Kiste von Lady Di für 650.000 Pfund (umgerechnet 759.000 Euro) an den Mann bringen.

Aber Harrys 545 PS-Karre bleibt auf dem Hof stehen.