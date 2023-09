Bei Altbier, Haxe und Blutwurst: So genießt Prinz Harry den Abend vor seinem 39. Geburtstag

Düsseldorf - Prinz Harry hat am Vorabend seines 39. Geburtstages mit seiner Frau Meghan (42) eine Traditionsbrauerei in der Düsseldorfer Altstadt besucht.

Harry und Meghan seien völlig unangekündigt in der Brauerei "Im Goldenen Kessel" auf der Bolkerstraße mitten in der Altstadt aufgetaucht, sagte eine Sprecherin der Schumacher-Brauerei am Freitag.

Prinz Harry hält sich bereits seit knapp einer Woche zu den Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt auf. Die Wettspiele hatte Harry, der als Offizier der British Army in Afghanistan war, nach Begegnungen mit Schwerverletzten 2014 ins Leben gerufen.

Das Paar hat Spaß bei dem paralympischen Wettbewerb für kriegsversehrte Sportler. © Rolf Vennenbernd/dpa

Allerdings hatte es Tage vorher schon Anzeichen gegeben, dass sich ungewöhnlicher Besuch in der Brauerei ankündigen könnte. So sei eine unbekannte Frau seit Tagen mehrmals in der Brauerei gewesen und habe sich dort alles angeschaut, sagte die Sprecherin. Als Harry und Meghan dann in das Gasthaus gekommen seien, sei die Frau dabei gewesen und habe einem Kellner gesagt, jetzt wisse er warum.

Dieses Jahr werden die Invictus Games erstmals in Deutschland ausgetragen. Meghan war am Dienstag angereist. Harry feiert an diesem Freitag seinen 39. Geburtstag.

Die Invictus Games gehen am Samstag mit einer Abschlussveranstaltung zu Ende, zu der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet wird.