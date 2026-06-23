Erpressung? König Charles vor Harrys Besuch gewarnt: "Es ist eine Falle"

London (Vereinigtes Königreich) - Zum ersten Mal seit Jahren wird Prinz Harry (41) kommenden Monat mit Frau und Kindern in seine Heimat reisen - und dabei vermutlich auch auf seinen entfremdeten Vater König Charles III. (77) treffen. Hinter den Palastmauern soll es deshalb gewaltig brodeln.

Das Verhältnis zwischen König Charles (77) und Prinz Harry (41) ist angespannt. © David Rose / POOL / AFP

Offizieller Anlass der rund zweiwöchigen Großbritannien-Reise der Sussexes ist die Promotion für Harrys Invictus Games, die 2027 in Birmingham stattfinden werden.

Doch das ist noch nicht alles. Berichten zufolge soll es während des Aufenthaltes auch zum langersehnten Familientreffen zwischen Charles, seinem jüngsten Sohn sowie seinen Enkelkindern Archie (7) und Lilibet (5) kommen.

Eine Geste der Versöhnung oder etwa reines Kalkül von Harry und Meghan (44)?

Kritiker werfen dem Paar vor, mit der Reise keine ehrenhaften Absichten zu verfolgen - im Gegenteil. Hinter den dicken Mauern des Buckingham Palace werde von "Manipulation" und "emotionaler Erpressung" gesprochen, heißt es in einem Bericht der britischen "Daily Mail".

Der Besuch des abtrünnigen Prinzenpaares sei "eine Falle", unterstellte eine königliche Quelle und erklärte: "Sie sagen damit: 'Versucht mal, uns zu ignorieren, wenn wir mit den Kindern hier sind.'"

Sollte am Ende doch kein Treffen zwischen Harrys Kindern und Opa Charles zustande kommen, könnten die Sussexes behaupten, man habe sie abgewiesen.