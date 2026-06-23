Erpressung? König Charles vor Harrys Besuch gewarnt: "Es ist eine Falle"
London (Vereinigtes Königreich) - Zum ersten Mal seit Jahren wird Prinz Harry (41) kommenden Monat mit Frau und Kindern in seine Heimat reisen - und dabei vermutlich auch auf seinen entfremdeten Vater König Charles III. (77) treffen. Hinter den Palastmauern soll es deshalb gewaltig brodeln.
Offizieller Anlass der rund zweiwöchigen Großbritannien-Reise der Sussexes ist die Promotion für Harrys Invictus Games, die 2027 in Birmingham stattfinden werden.
Doch das ist noch nicht alles. Berichten zufolge soll es während des Aufenthaltes auch zum langersehnten Familientreffen zwischen Charles, seinem jüngsten Sohn sowie seinen Enkelkindern Archie (7) und Lilibet (5) kommen.
Eine Geste der Versöhnung oder etwa reines Kalkül von Harry und Meghan (44)?
Kritiker werfen dem Paar vor, mit der Reise keine ehrenhaften Absichten zu verfolgen - im Gegenteil. Hinter den dicken Mauern des Buckingham Palace werde von "Manipulation" und "emotionaler Erpressung" gesprochen, heißt es in einem Bericht der britischen "Daily Mail".
Der Besuch des abtrünnigen Prinzenpaares sei "eine Falle", unterstellte eine königliche Quelle und erklärte: "Sie sagen damit: 'Versucht mal, uns zu ignorieren, wenn wir mit den Kindern hier sind.'"
Sollte am Ende doch kein Treffen zwischen Harrys Kindern und Opa Charles zustande kommen, könnten die Sussexes behaupten, man habe sie abgewiesen.
Setzen Harry und Meghan ihre Kinder Archie und Lilibet als Druckmittel ein?
Selbst in Harrys und Meghans Wahlheimat Kalifornien sorgt der angekündigte Großbritannien-Besuch des Paares inzwischen für reichlich Gesprächsstoff.
Zwei Quellen aus dem Umfeld der Sussexes sprachen von einem "neuen Tiefpunkt" und warfen den beiden vor, ihre Kinder als Druckmittel einzusetzen - um Charles in eine unmögliche Situation zu bringen, die ihm kaum eine Wahl lasse.
Insidern zufolge soll der König den Exil-Royals sogar ein Friedensangebot gemacht und angeboten haben, während ihres Aufenthaltes in der königlichen Residenz zu wohnen.
Demnach könne der Monarch es kaum erwarten, Harrys Familie bald wiederzusehen und endlich mehr Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen zu dürfen.
Titelfoto: David Rose / POOL / AFP