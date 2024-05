Ex-Royals atmen auf: Harry und Meghan dürfen weitermachen!

USA - Nachdem in den vergangenen Tagen die "Archewell"-Stiftung von Prinz Harry (39) und seiner Frau Herzogin Meghan (42) für straffällig erklärt wurde, können die Royals endlich aufatmen! Sie konnten das Problem lösen.

Prinz Harry (39) und Meghan (42) bei ihrer Reise in Nigeria. © dpa/Sunday Alamba

Es ging um eine fehlende Steuererklärung für das Jahr 2022 und die damit verbundenen nicht bezahlten Kosten. Die Unterlagen seien abgeschickt worden, aber nie angekommen, berichtet jetzt BBC News.

Dies hatte zur Folge, dass das Sammeln und Ausgeben von Spenden durch die Stiftung gestoppt wurde.

Das Problem wurde allerdings schnell gelöst, wie ein Sprecher der Stiftung in einem Statement bekannt gab: "Wir haben die Situation sorgfältig untersucht und können bestätigen, dass die Archewell Foundation vollständig konform und in einem guten Zustand ist (...) Die fälligen Zahlungen wurden umgehend und in Übereinstimmung mit den Prozessen und Verfahren der IRS (U.S.-Bundessteuerbehörde, Anm. d. Red.) geleistet. Darüber hinaus wurden alle erforderlichen Unterlagen von der Stiftung ohne Fehler oder Versäumnisse eingereicht."

Bei der ausstehenden Zahlung soll es sich um eine jährliche Anmeldegebühr in Höhe von 200 US-Dollar (umgerechnet etwa 185 Euro) gehandelt haben.