Fotos beweisen: Prinz Harry besuchte heimlich Schloss Windsor!

London - Genau ein Jahr ist der Tod von Queen Elizabeth II. (†96) jetzt her. Zu ihrem Todestag am heutigen Freitag stattete auch Prinz Harry (38) dem Grab seiner Großmutter überraschend einen Besuch ab.

Prinz Harry (38) hat still und heimlich das Grab seiner verstorbenen Großmutter besucht. © Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Prinz Harry ist zurück in Europa!



Bereits am Donnerstagabend hatte der nach Kalifornien ausgewanderte Royal in der britischen Hauptstadt einen Auftritt bei den "WellChild Awards", den der Herzog von Sussex auch zum Anlass genommen hatte, um in seiner Rede an seine verstorbene Großmutter zu erinnern.



Vor seiner Weiterreise nach Deutschland nutzte der 38-Jährige seine Stippvisite in London jedoch überraschend für einen weiteren "Termin": Harry besuchte klammheimlich das Grab seiner Oma, deren Tod sich am heutigen Freitag zum ersten Mal jährt.

Fotos, die derzeit im Netz kursieren, zeigen den Exil-Prinzen am Freitagmorgen beim Verlassen der St. George's Chapel in Windsor, wo die Queen begraben liegt.



Dass Harry bei seinem unerwarteten Besuch auf Schloss Windsor zu Ehren seiner Großmutter auch Teile seiner Familie getroffen haben könnte, gilt allerdings als wenig wahrscheinlich.

Wie unter anderem die britische Zeitung The Sun berichtete, sollen sein Vater König Charles III. (74) und Königin Camilla (76) zeitgleich in Schottland gewesen sein, während sein Bruder William (41) und dessen Frau Kate (41) der Queen laut Mirror bei einem Gottesdienst in Wales gedachten.