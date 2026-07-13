Geldsorgen bei Prinz Harry? Er soll Hilfe von einem prominenten Freund bekommen
England/USA - Nach seinem verlorenen Rechtsstreit steht Prinz Harry (41) offenbar vor einem finanziellen Problem: Die Anwaltskosten sollen so hoch sein, dass er sie angeblich nicht selbst bezahlen kann. Nun könnte ihm ein prominenter Freund aushelfen.
Der 41-Jährige hat eine turbulente Zeit hinter sich. Erst vor wenigen Tagen verlor er den Rechtsstreit gegen den Verlag der "Daily Mail" - ausgerechnet während seines Großbritannien-Besuchs.
Die Anwaltskosten befinden sich laut Page Six in Millionenhöhe. Dem Bericht zufolge ist von bis zu 17,6 Millionen Euro die Rede.
Sobald das Gericht die endgültigen Kosten festlegt, bleiben den Klägern laut den Insidern nur 14 Tage Zeit zur Zahlung - selbst dann, wenn sie Berufung beantragen.
Doch laut den Quellen verfüge der Herzog nicht über die finanziellen Mittel, um diese Summe selbst zu bezahlen. Nun könnte sein langjähriger Freund Elton John (79) ins Spiel kommen.
Der Sänger verfügt über ein Vermögen von rund 561,4 Millionen Euro. Demnach könnte der 79-Jährige seinem Freund finanziell aushelfen.
Über die hohen Gerichtskosten dürfte Harrys Frau, Herzogin Meghan (44), alles andere als begeistert sein. Die finanzielle Lage der Sussexes scheint ohnehin nicht gerade rosig zu sein. Unterstützung von den britischen Royals erhalten sie schon seit Langem nicht mehr.
Prinz Harry lebte vom Erbe seiner Mutter, Prinzessin Diana
Allein für ihre Sicherheit sollen Harry und Meghan jährlich rund 2,6 Millionen Euro ausgeben. Außerdem sollen auf ihrem 12,7 Millionen Euro teuren Anwesen im kalifornischen Montecito zwei Hypotheken lasten.
Nach ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus und dem Umzug in die USA lebte Harry nach eigenen Angaben zunächst von dem Erbe seiner Mutter, Prinzessin Diana (†36).
"Ich habe das Geld, das meine Mutter mir hinterlassen hat. Ohne dieses Geld hätten wir diesen Schritt nicht machen können", sagte Harry damals über den Umzug in die USA.
Trotz der Niederlage vor Gericht absolvierte Harry mehrere öffentliche Termine in Großbritannien.
Am Donnerstag besuchte er ein Kinderkrankenhaus in Birmingham, am Freitag warb er gemeinsam mit Veteranen für die Invictus Games, die im kommenden Jahr dort stattfinden.
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