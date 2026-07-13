Geldsorgen bei Prinz Harry? Er soll Hilfe von einem prominenten Freund bekommen

England/USA - Nach seinem verlorenen Rechtsstreit steht Prinz Harry (41) offenbar vor einem finanziellen Problem: Die Anwaltskosten sollen so hoch sein, dass er sie angeblich nicht selbst bezahlen kann. Nun könnte ihm ein prominenter Freund aushelfen.

Prinz Harry (41) kann die Gerichtskosten für seinen verlorenen Prozess gegen die "Daily Mail" offenbar nicht bezahlen. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Der 41-Jährige hat eine turbulente Zeit hinter sich. Erst vor wenigen Tagen verlor er den Rechtsstreit gegen den Verlag der "Daily Mail" - ausgerechnet während seines Großbritannien-Besuchs.

Die Anwaltskosten befinden sich laut Page Six in Millionenhöhe. Dem Bericht zufolge ist von bis zu 17,6 Millionen Euro die Rede.

Sobald das Gericht die endgültigen Kosten festlegt, bleiben den Klägern laut den Insidern nur 14 Tage Zeit zur Zahlung - selbst dann, wenn sie Berufung beantragen.

Doch laut den Quellen verfüge der Herzog nicht über die finanziellen Mittel, um diese Summe selbst zu bezahlen. Nun könnte sein langjähriger Freund Elton John (79) ins Spiel kommen.

Der Sänger verfügt über ein Vermögen von rund 561,4 Millionen Euro. Demnach könnte der 79-Jährige seinem Freund finanziell aushelfen.

Über die hohen Gerichtskosten dürfte Harrys Frau, Herzogin Meghan (44), alles andere als begeistert sein. Die finanzielle Lage der Sussexes scheint ohnehin nicht gerade rosig zu sein. Unterstützung von den britischen Royals erhalten sie schon seit Langem nicht mehr.