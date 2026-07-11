Kann Prinz Harry Anwaltskosten in Millionenhöhe überhaupt zahlen?

London/Kalifornien - Prinz Harry (41) musste in dieser Woche eine krachende Niederlage einstecken. Der 41-Jährige verlor am Dienstag zusammen mit anderen Promis im Prozess um die Verletzung seiner Privatsphäre gegen den Verlag der Daily Mail, Associated Newspapers. Die Prozesskosten belaufen sich auf eine zweistellige Millionensumme. Hat der Mann von Meghan Markle (44) überhaupt so viel Geld zur Verfügung?

Prinz Harry verlor in dieser Woche vor Gericht. Finanziell soll es nicht so rosig beim Ex-Royal aussehen. © Aaron Chown/PA Wire/dpa

Nach Informationen von Page Six ist das nicht der Fall, was pikant wäre, müsste der Ex-Royal womöglich für die Prozesskosten von rund 20 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 17,5 Millionen Euro) einstehen.

"Harry hat definitiv nicht das Geld dafür", verriet ein Insider gegenüber dem Boulevard-Magazin und plauderte aus, dass Meghan gar nicht begeistert gewesen sein soll, dass Ihr Gatte diesen kostspieligen Prozess weiter verfolgt habe.

Für den Sohn von König Charles III. müsste dann vermutlich ein anderer, am Prozess beteiligter, Promi aufkommen - Elton John (79).

Der Sänger gilt als alter Freund von Harrys verstorbener Mutter, Prinzessin Diana (†36), und soll laut diversen Quellen ein Privatvermögen von mehr als 600 Millionen Euro besitzen.