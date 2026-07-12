Autsch! Ziege tritt Prinz Harry in die Weichteile

London (Großbritannien) - Autsch! Prinz Harry (41) hat während seines mehrtägigen Besuchs in seiner alten Heimat einen Abstecher in ein Ziegengehege gemacht. Genauer gesagt, Harry nahm an einer Ziegen-Yoga-Session teil, die allerdings schmerzhaft endete.

Verstehen sich eigentlich ganz gut: Prinz Harry (41) und eine der Ziegen während der Yoga-Session. © Heathcliff O'malley/Daily Telegr/PA Wire/dpa

Der Prinz besuchte die Organisation Scotty's Little Soldier, die sich um die Familien gestorbener Militärangehörigen kümmert. Dort fand auch die Yoga-Session statt.

Wie die britische Nachrichtenagentur berichtete, nahm der zunächst etwas zögerliche 41 Jahre alte Royal im Kreis mehrerer Kinder und Ziegen seinen Platz auf einer blauen Matte ein.

Zu den Übungen gehörte demnach unter anderem, einer Ziege in die Augen zu starren.

Als Harry mehrere der Tiere auf dem Rücken liegend über sich hinwegtrampeln ließ, rief er dem Bericht zufolge: "Autsch" und "Was machst du da?", als einer der Hufe in seinem Schritt landete - unter großem Gelächter der Umstehenden.