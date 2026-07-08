08.07.2026 19:43 Paukenschlag im "Daily Mail"-Prozess: Prinz Harry verliert Kampf gegen britische Boulevardpresse

Prinz Harry hatte gemeinsam mit sechs weiteren Prominenten den Verlag "Associated Newspapers Limited" verklagt. Doch das Gericht wies die Klage ab.

Von Mia Berger

England - Gemeinsam mit sechs weiteren Prominenten hatte Prinz Harry (41) den Verlag "Associated Newspapers Limited" (ANL), zu dem unter anderem die britische Boulevardzeitung "Daily Mail" gehört, verklagt. Die Kläger warfen dem Unternehmen vor, durch illegale Recherchemethoden an private Informationen gelangt zu sein. Doch nun folgte der Paukenschlag: Das Gericht wies die Klage ab.

Die Klage von Prinz Harry (41) und sechs weiteren Prominenten gegen "Associated Newspapers Limited" wurde vor Gericht abgewiesen. © Aaron Chown/PA Wire/dpa Nach insgesamt 46 Prozesstagen erklärte der Richter in einem 436 Seiten langen Urteil, dass die Kläger die Vorwürfe der unrechtmäßigen Informationsbeschaffung nicht ausreichend hätten beweisen können. Neben dem Herzog von Sussex hatten sich auch Elton John (79) und dessen Ehemann David Furnish (63) der Klage gegen den Verlag angeschlossen. Sie warfen ANL vor, unter anderem private Telefongespräche und Sprachnachrichten abgefangen sowie vertrauliche Dokumente eingesehen zu haben. Demnach habe der Verlag jahrelang "illegale Recherchemethoden angewandt", um Schlagzeilen generieren zu können. Prinz Harry Harry und Meghan kehren bald nach Großbritannien zurück: Emotionaler Besuch mit ihren Kindern geplant? Nach dem Urteil sprach der Verlag von einem "überwältigenden Sieg für die 'Daily Mail' und ihre Journalisten sowie für die Pressefreiheit im Allgemeinen". Die Verantwortlichen hatten die Vorwürfe zudem von Anfang an zurückgewiesen.

Prinz Harry äußert sich kritisch