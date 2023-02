Nach "South Park"-Parodie: Harry und Meghan klagen doch nicht!

Kalifornien - Dass sie in der jüngsten Folge des US-Cartoons "South Park" gehörig aufs Korn genommen werden, scheint Prinz Harry (38) und seiner Frau Meghan (41) gar nicht zu gefallen. Rechtliche Schritte will das Paar wegen der Comic-Parodie jetzt aber offenbar doch nicht einleiten.

Auch wenn Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) über ihre "South Park"-Parodie nicht begeistert sind: Eine Klage ist wohl vom Tisch. © JackPosobiecFotomontage: Netflix, Twitter/JackPosobiec

Unter anderem als "Schwesternschafts-Mädchen, Influencerin und Opfer" wird Herzogin Meghan in der aktuellen Episode der US-Kultserie bezeichnet. Und auch Prinz Harry bekommt in der Folge mit dem Titel "Worldwide Privacy Tour" ordentlich sein Fett weg: So erlaubten sich die Macher etwa einige ironische Anspielungen auf sein kürzlich veröffentlichtes Buch "Spare".

Eine Parodie, die bei den Sussexes offenbar gar nicht gut ankam. Nachdem ein Insider angedeutet hatte, die beiden würden bereits rechtliche Schritte gegen den beliebten US-Cartoon prüfen, hat ein Sprecher des Paares die Behauptungen jetzt dementiert.

Das Ganze sei "Unsinn": "Es sind völlig unbegründete Berichte", erklärte er gegenüber dem People-Magazin. Demnach soll es keine Klage gegen die Produzenten der Serie oder den Sender "Comedy Central" geben.