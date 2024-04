Nach Trennungsgerüchten: Harry und Meghan geben sich zärtlichen Kuss

Der süße Kuss von Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) wurde von Fotografen festgehalten. © Yaroslav Sabitov/PA Wire/dpa

Wie People berichtet, nahmen Harry und Meghan am Freitag an einem Polospiel in Wellington im US-Bundesstaat Florida teil.

Die Spenden, die bei der Veranstaltung namens "Royal Salute Polo Challenge" eingenommen wurden, sollen dem Hilfsprojekt "Sentebale" in Südafrika zugutekommen, das 2006 von Harry mitbegründet wurde.

Die Wohltätigkeitsorganisation unterstützt vor allem Kinder und junge Menschen, die von HIV und Aids betroffen sind.

Bei dem Polospiel waren auch weitere Promis vor Ort - etwa der argentinische Profi-Polospieler Ignacio "Nacho" Figueras (47), der selbst in den Sattel stieg.

In den vergangenen Monaten waren Gerüchte bezüglich einer Trennung von Meghan und Harry aufgekommen. Davon war am Freitag jedoch nichts zu sehen. Das Pärchen gab sich - umgeben von Fotografen - sogar einen zärtlichen Kuss.

"Sie waren sehr liebevoll zueinander", berichtete ein Zuschauer. "Meghan sah wirklich glücklich aus."