Noch mehr Ärger für Prinz Harry: "Schikane und Mobbing in großem Stil"

In einem Interview mit der Financial Times sagte Chandauka: "Harry hat mit seiner öffentlichen Rücktrittserklärung ein schädliches Stück Nachrichten in die Außenwelt entlassen, ohne mich darüber zu informieren. Das ist ein Beispiel für Schikane und Mobbing in großem Stil."

"Was geschehen ist, ist unvorstellbar. Wir stehen unter Schock, weil wir dies tun mussten", hatten die beiden Prinzen ihrer Erklärung hinzugefügt. "Es ist niederschmetternd, dass das Verhältnis zwischen dem Stiftungsrat der Organisation und der Vorstandsvorsitzenden irreparabel zerstört und eine untragbare Situation entstanden ist."

Die beiden hatten "Sentebale" in Andenken an Harrys verstorbene Mutter gegründet. Prinzessin Diana (†36) war 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen. Er war damals erst zwölf Jahre alt. Knapp zehn Jahre später gründete er die Organisation, deren Name "Vergissmeinnicht" in der Sprache Lesothos bedeutet.

"Sentebale" unterstützt in erster Linie Aidswaisen in Lesotho und Botswana. Dazu gehören etwa einwöchige Camps und Unterstützung bei medizinischer Betreuung und Bildung. Durch den Machtkampf dürfte das Image der Organisation enorm gelitten haben.