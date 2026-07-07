Royale Versöhnung? Prinz Harry ist da! Kommt jetzt auch Meghan?
London (Vereinigtes Königreich) - Prinz Harry (41) ist in Großbritannien gelandet. Anders als zunächst angenommen reiste der Exil-Royal ohne seine Frau Meghan (44) und die gemeinsamen Kinder in seine alte Heimat. Doch das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen zu sein.
Das Hin und Her um Prinz Harrys Heimatbesuch nimmt kein Ende.
Aus einem angekündigten Familienbesuch wurde spontan doch eine Solo-Reise. Der Grund: Sicherheitsbedenken.
Und auch der geplante Aufenthalt des Herzogs von Sussex im Buckingham Palace platzte in letzter Minute. Harry habe zu lange gezögert, die Einladung seines Vaters anzunehmen, hieß es aus dem Königshaus.
Dennoch scheint eine mögliche Familienzusammenführung trotz der offensichtlichen Spannungen weiterhin nicht ausgeschlossen zu sein.
Nach der Ankunft des 41-Jährigen am Montagabend (6. Juli) in Großbritannien freue sich der jüngste Sohn von König Charles III. (77) bereits darauf, in dieser Woche Zeit mit seinem Vater zu verbringen, plauderte ein Insider gegenüber der britischen "Daily Mail" aus.
Zudem soll auch Herzogin Meghan fest "entschlossen" sein, ihrem Ehemann in den kommenden Tagen nach England zu folgen - sofern dies "auf sichere Weise" geschehen könne.
Herzogin Meghan könnte mit den Kindern nach Großbritannien nachkommen
Die ehemalige "Suits"-Darstellerin befindet sich derzeit mit den gemeinsamen Kindern Archie (7) und Lilibet (5) im Urlaub in Europa. Es sei daher nicht ausgeschlossen, dass Harrys Familie für einen kurzen Abstecher nach Großbritannien fliege - wenn auch nur für 24 Stunden, so die Quelle weiter.
Aktuell werde an Möglichkeiten gearbeitet, "wie dies auf sichere Weise umgesetzt werden kann".
Ursprünglich war vorgesehen, dass Meghan und die Kids den Prinzen für fünf Tage in seine Heimat begleiten - zum ersten Mal seit Jahren. Sie waren zuletzt im Jahr 2022 zum Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (†96) gemeinsam in London.
Ob es trotz der Spannungen in den nächsten Tagen doch noch zu einem Treffen zwischen König Charles und seinem entfremdeten Sohn kommen wird, bleibt abzuwarten. Zumindest Harry scheint weiter auf Friedenskurs zu sein: Er wolle seinen Vater "unbedingt wiedersehen", heißt es.
Titelfoto: Jonathan Brady / POOL / AFP