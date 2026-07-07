Royale Versöhnung? Prinz Harry ist da! Kommt jetzt auch Meghan?

London (Vereinigtes Königreich) - Prinz Harry (41) ist in Großbritannien gelandet. Anders als zunächst angenommen reiste der Exil-Royal ohne seine Frau Meghan (44) und die gemeinsamen Kinder in seine alte Heimat. Doch das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen zu sein.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) wollten ursprünglich gemeinsam nach England fliegen. © Jonathan Brady / POOL / AFP

Das Hin und Her um Prinz Harrys Heimatbesuch nimmt kein Ende.

Aus einem angekündigten Familienbesuch wurde spontan doch eine Solo-Reise. Der Grund: Sicherheitsbedenken.

Und auch der geplante Aufenthalt des Herzogs von Sussex im Buckingham Palace platzte in letzter Minute. Harry habe zu lange gezögert, die Einladung seines Vaters anzunehmen, hieß es aus dem Königshaus.

Dennoch scheint eine mögliche Familienzusammenführung trotz der offensichtlichen Spannungen weiterhin nicht ausgeschlossen zu sein.

Nach der Ankunft des 41-Jährigen am Montagabend (6. Juli) in Großbritannien freue sich der jüngste Sohn von König Charles III. (77) bereits darauf, in dieser Woche Zeit mit seinem Vater zu verbringen, plauderte ein Insider gegenüber der britischen "Daily Mail" aus.

Zudem soll auch Herzogin Meghan fest "entschlossen" sein, ihrem Ehemann in den kommenden Tagen nach England zu folgen - sofern dies "auf sichere Weise" geschehen könne.