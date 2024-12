Prinz Harry dementiert Trennung! Aber Meghan glänzt beim nächsten Solo-Auftritt

Auf die Frage, warum das Paar nicht mehr so oft zusammen gesehen werde und er häufig allein unterwegs sei, scherzte der Royal : "Weil Sie mich eingeladen haben. Das hätten Sie wissen müssen."

Nur wenige Stunden zuvor hatte der britische Prinz bei einer Veranstaltung der New York Times über die aktuellen Scheidungsgerüchte, die in den sozialen Medien kursieren, gesprochen.

Wie The Sun berichtete, erschien die Herzogin am gestrigen Mittwochabend allein auf dem roten Teppich einer glamourösen Gala – obwohl ihr Mann ebenfalls Vorsitzender des Komitees für die Veranstaltung war.

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) wollen ihre Wahlheimat nicht verlassen. © Matt Dunham/AP/dpa

Während der New-York-Reise sprach der 40-Jährige zudem darüber, dass er nicht plane, die USA in absehbarer Zeit zu verlassen – obwohl er in diesem Jahr mehrfach in seine alte Heimat Großbritannien gereist war.

Er betonte zudem, wie sehr er es genieße, in Amerika zu leben, da er dort viele Dinge mit seinen Kindern unternehmen könne, die "im Vereinigten Königreich zweifellos nicht möglich wären".

Harry erklärte abschließend, er konzentriere sich nun darauf, "der beste Ehemann und Vater zu sein, der ich sein kann".