Prinz Harry erhält besonderen Preis für seine Soldaten-Spiele

USA - Prinz Harry (39) hat selbst jahrelang in der Armee gedient und setzt sich für Veteranen ein. Für dieses Engagement und seine Zusammenarbeit mit der Invictus Games Foundation erhält der Ex- Royal einen ESPY-Award.

Prinz Harry (39) erhält in diesem Jahr einen ESPY-Award. © Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Bei den Invictus Games, die seit nunmehr zehn Jahren stattfinden, treten verwundete, verletzte und erkrankte Soldaten und Soldatinnen - sowohl aktive als auch Veteranen - in verschiedenen Sportarten gegeneinander an.

Laut dem amerikanischen Sportsender ESPN haben die Invictus Games "Grenzen überschritten und das Leben auf allen Kontinenten beeinflusst. Sie haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 23 Nationen zusammengebracht und bieten 365 Tage im Jahr kontinuierliche Unterstützung und Programme."

"In Anerkennung seines unermüdlichen Einsatzes (...) für die Veteranengemeinschaft durch die Kraft des Sports", so ESPN, erhält der zweitälteste Sohn von König Charles (75) den "Pat Tillman Award for Service".