Rückschlag für Meghan und Harry? Sie kämpfen seit Jahren um den staatlichen Polizeischutz

USA - Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) befinden sich weiterhin im Streit mit der britischen Regierung um den staatlich finanzierten Polizeischutz - nun könnte ein Rückschlag für das Herzogspaar von Sussex folgen.

Für Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) könnte der staatlich finanzierte Polizeischutz weiterhin scheitern. © Matt Dunham/AP/dpa

Wie Page Six berichtete, konnte ihr Antrag scheitern, die vom Innenministerium finanzierten Sicherheitsmaßnahmen zurückzuerhalten. Grund dafür seien Befürchtungen über mögliche öffentliche Kritik gewesen.

Eine Quelle verriet: "Die politische Seite sieht das Risiko als zu hoch an, während Polizei- und Sicherheitsverantwortliche der Meinung sind, dass er den Schutz wegen der bestehenden Bedrohung unbedingt benötigt."

Den Polizeischutz verlor das Paar im Jahr 2020, als es seine royalen Pflichten niederlegte und samt seinen Kindern in die USA zog. Aufgrund des fehlenden Schutzes wollte Harry seine Familie nicht mehr nach Großbritannien bringen - zu groß war die Angst, ihnen könnte etwas zustoßen.

Schon vor einigen Jahren erklärte er, dass er sich im Vereinigten Königreich "nicht sicher fühlte", da seine Familie angeblich "gut dokumentierten neonazistischen und extremistischen Bedrohungen ausgesetzt" gewesen sei.