Verleumdung und üble Nachrede? Prinz Harry von selbst gegründeter Charity verklagt
England - Rund ein Jahr, nachdem der Streit zwischen Prinz Harry (41) und der von ihm mitgegründeten Wohltätigkeitsorganisation Sentebale eskaliert war, wurde der Royal nun von eben dieser verklagt.
Die Organisation reichte die Klage wegen Verleumdung und übler Nachrede vor etwa zwei Wochen beim High Court in der britischen Metropole London ein, berichtet Page Six.
Neben Harry richtete sich die Klage auch gegen einen engen Freund des 41-Jährigen, Mark Dyer. Dieser war selbst jahrelang als Treuhänder tätig.
In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung bestätigte die Organisation die eingeleiteten rechtlichen Schritte.
Demnach hätten Harry und Dyer im März 2025 begonnen, eine "koordinierte negative Medienkampagne" gegen Sentebale zu starten. Ihnen wurde vorgeworfen, "den Betrieb der Organisation gestört und ihrem Ruf sowie dem ihrer Führung und strategischen Partner geschadet zu haben", was "erhebliche virale Auswirkungen hatte und eine Welle von Cybermobbing gegen die Organisation und ihre Führung auslöste".
Ein Sprecher des Herzogs erklärte, dass beide die "beleidigenden und schädlichen Vorwürfe" kategorisch zurückweisen.
"Es ist außergewöhnlich, dass Spendengelder nun dafür verwendet werden, rechtliche Schritte gegen genau die Personen einzuleiten, die die Organisation fast zwei Jahrzehnte lang aufgebaut und unterstützt haben, anstatt sie den Gemeinschaften zugutekommen zu lassen, denen die Organisation eigentlich dienen soll", so der Sprecher.
Dr. Sophie Chandauka warf Prinz Harry unter anderem Machtmissbrauch vor
Harry gründete die Wohltätigkeitsorganisation vor 20 Jahren, um seine Mutter Prinzessin Diana (†36) zu ehren. Sentebale setzt sich für junge HIV- und AIDS-Betroffene in den südafrikanischen Ländern Lesotho und Botswana ein.
Im März 2025 trat der 41-Jährige von seiner Rolle als Schirmherr zurück, nachdem es zu einem Streit mit der Vorsitzenden des Vorstands, Dr. Sophie Chandauka (48), gekommen war.
Prinz Seeiso von Lesotho (59), der Sentebale gemeinsam mit Harry gegründet hatte, sowie der gesamte Vorstand traten ebenfalls zurück, als der Herzog im vergangenen Jahr sein Amt niederlegte.
Auslöser des Streits waren schwere Vorwürfe von Chandauka. Sie hatte Harry Machtmissbrauch, Mobbing, Sexismus und Rassismus vorgeworfen - Anschuldigungen, die der Prinz zurückwies.
Nur wenige Wochen später richteten sich die Vorwürfe gegen die Vorsitzende selbst. Ein Insider behauptete damals, dass die 48-Jährige, sobald sich jemand gegen sie wende, "die Rassismuskarte ausspiele und angreife".
Der öffentlich ausgetragene Streit führte zudem zu einem erheblichen Imageschaden, der massive Auswirkungen auf die Finanzen der Organisation hatte, die ohnehin bereits unter Druck stand.
Titelfoto: Aaron Chown/PA Wire/dpa