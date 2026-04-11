Verleumdung und üble Nachrede? Prinz Harry von selbst gegründeter Charity verklagt

England - Rund ein Jahr, nachdem der Streit zwischen Prinz Harry (41) und der von ihm mitgegründeten Wohltätigkeitsorganisation Sentebale eskaliert war, wurde der Royal nun von eben dieser verklagt.

Prinz Harry (41) wurde von der Wohltätigkeitsorganisation Sentebale verklagt, die er selbst vor zwei Jahrzehnten mitgegründet hatte. © Aaron Chown/PA Wire/dpa

Die Organisation reichte die Klage wegen Verleumdung und übler Nachrede vor etwa zwei Wochen beim High Court in der britischen Metropole London ein, berichtet Page Six.

Neben Harry richtete sich die Klage auch gegen einen engen Freund des 41-Jährigen, Mark Dyer. Dieser war selbst jahrelang als Treuhänder tätig.

In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung bestätigte die Organisation die eingeleiteten rechtlichen Schritte.

Demnach hätten Harry und Dyer im März 2025 begonnen, eine "koordinierte negative Medienkampagne" gegen Sentebale zu starten. Ihnen wurde vorgeworfen, "den Betrieb der Organisation gestört und ihrem Ruf sowie dem ihrer Führung und strategischen Partner geschadet zu haben", was "erhebliche virale Auswirkungen hatte und eine Welle von Cybermobbing gegen die Organisation und ihre Führung auslöste".

Ein Sprecher des Herzogs erklärte, dass beide die "beleidigenden und schädlichen Vorwürfe" kategorisch zurückweisen.

"Es ist außergewöhnlich, dass Spendengelder nun dafür verwendet werden, rechtliche Schritte gegen genau die Personen einzuleiten, die die Organisation fast zwei Jahrzehnte lang aufgebaut und unterstützt haben, anstatt sie den Gemeinschaften zugutekommen zu lassen, denen die Organisation eigentlich dienen soll", so der Sprecher.