Prinz William und Sohn George: Beim Fußball hört der Spaß auf!

Als in der 48. Spielminute Aston Villa durch Bertrand Traoré (27) in Führung ging, brachen beim jungen Prinzen alle Dämme: Voller Leidenschaft sprang George von seinem Platz auf und fiel allen um sich herum in die Arme, darunter auch Villas Geschäftsführer Christian Purslow (59).

Diese Szene hat dem kleinen George wohl nicht gefallen. Auch sein Vater William schlägt frustriert die Hände vor den Kopf. © IMAGO / Paul Marriott

Das Herz des künftigen Königs von Großbritannien schlug schon seit seiner Kindheit für "The Villans", wie der Klub auf der Insel genannt wird.

"Vor langer Zeit bin ich in der Schule groß in den Fußball eingestiegen. Ich habe mich nach Clubs umgesehen. Alle meine Freunde in der Schule waren entweder Man-United-Fans oder Chelsea-Fans, und ich wollte das nicht. Ich wollte ein Team haben, das eher im Mittelfeld steht und mir emotionalere Achterbahnmomente bescheren kann", erklärte Prinz William seine Sympathie für Aston Villa in einem Interview gegenüber BBC im Jahr 2015.

Letztlich geht es im Fußball immer um Emotionen, das weiß auch der Enkel von Queen Elizabeth II.

"Es war die Atmosphäre, die Kameradschaft und ich hatte wirklich das Gefühl, dass es etwas gibt, mit dem ich mich identifizieren kann", kommt William über den Fußball ins schwärmen.

Wie der Vater, so der Sohn: Den regen Gefühlsausbrüchen auf der Tribüne nach zu urteilen, hat der kleine George bereits vieles von seinem Papa gelernt. Auch Prinzen sind im Fußballstadion eben nur ganz normale Fans.