Prinzessin Lilibet feiert Geburtstag: Ein Detail fällt besonders ins Auge

USA - Happy Birthday, Prinzessin Lilibet! Die Mini- Royal feierte ihren fünften Geburtstag - und auf den offiziellen Bildern sticht ein Detail besonders heraus.

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) teilten niedliche Bilder anlässlich des fünften Geburtstages ihrer Tochter. © Screenshot/Instagram/meghan

Denn die Tochter von Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) trug ein Schmuckstück, das wie eines der Lieblingsstücke ihrer Mama wirkte.

Auf Instagram teilte die Royal mehrere niedliche Schnappschüsse ihrer Tochter. Auf einem Bild hält Harry seine Lilibet im Arm, während Meghan strahlend danebensteht.

Ein weiteres zeigt die Fünfjährige barfuß auf einer Wiese, wie sie nach einer Blume greift, die aus einem Busch wächst - offenbar im Garten ihres Zuhauses im US-Bundesstaat Kalifornien.

Auf den Bildern, welche die 44-Jährige gepostet hatte, trug Lilibet ein goldenes Armband am Handgelenk. Dieses erinnerte stark an einen Cartier-Armreif, den Meghan selbst oft mit einer passenden Uhr kombiniert.

Schon vor geraumer Zeit verriet die Herzogin, dass sie sich das Schmuckstück selbst gegönnt hatte - nach dem Erfolg ihrer Serie "Suits".