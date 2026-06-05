Prinzessin Lilibet feiert Geburtstag: Ein Detail fällt besonders ins Auge
USA - Happy Birthday, Prinzessin Lilibet! Die Mini-Royal feierte ihren fünften Geburtstag - und auf den offiziellen Bildern sticht ein Detail besonders heraus.
Denn die Tochter von Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) trug ein Schmuckstück, das wie eines der Lieblingsstücke ihrer Mama wirkte.
Auf Instagram teilte die Royal mehrere niedliche Schnappschüsse ihrer Tochter. Auf einem Bild hält Harry seine Lilibet im Arm, während Meghan strahlend danebensteht.
Ein weiteres zeigt die Fünfjährige barfuß auf einer Wiese, wie sie nach einer Blume greift, die aus einem Busch wächst - offenbar im Garten ihres Zuhauses im US-Bundesstaat Kalifornien.
Auf den Bildern, welche die 44-Jährige gepostet hatte, trug Lilibet ein goldenes Armband am Handgelenk. Dieses erinnerte stark an einen Cartier-Armreif, den Meghan selbst oft mit einer passenden Uhr kombiniert.
Schon vor geraumer Zeit verriet die Herzogin, dass sie sich das Schmuckstück selbst gegönnt hatte - nach dem Erfolg ihrer Serie "Suits".
Meghan und Harry legten ihre royalen Pflichten nieder
"Ich habe es auf der Rückseite gravieren lassen: 'An M.M. von M.M.', und ich plane, es eines Tages meiner Tochter zu geben. Das ist es, was Stücke besonders macht - die Verbindung, die man zu ihnen hat", erklärte die Schauspielerin bereits im Jahr 2015.
Nur ein Jahr später lernte sie Harry kennen, zwei Jahre danach folgte die royale Hochzeit. Im Mai 2019 wurde Sohn Archie geboren, der erst vor wenigen Wochen seinen siebten Geburtstag feierte.
Anfang 2020 legte das Herzogspaar von Sussex seine royalen Pflichten nieder und zog in die USA, wo es bis heute lebt. Ihre Tochter machte 2021 die Familie schließlich komplett.
Benannt wurde die Fünfjährige zu Ehren von Queen Elizabeth (†96), deren Spitzname Lilibet war.
Um das Schmuckstück ihrer Mutter tragen zu können, muss die kleine Prinzessin wohl noch ein paar Jahre wachsen - aber bis dahin kann sie sich an ihrem eigenen Armreif erfreuen.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/meghan, Jonathan Brady/Pool PA/AP/dpa