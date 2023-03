Rauswurf von Harry und Meghan: Steckt Prinz William dahinter?

Das Frogmore Cottage ist derzeit unbewohnt. Welcher Prinz allerdings in das Anwesen einziehen wird, scheint noch unklar zu sein. © Steve Parsons/PA Wire/dpa

Prinz William sei "unglücklich" auf seinem jetzigen Wohnsitz, so Lady Victoria Hervey (46). Wie die britische Zeitung "The Mirror" berichtet, lebt Prinz William, weniger als ein Jahr nach dem Auszug aus Schloss Windsor, im Adelaide Cottage.

Das Model und ehemalige It-Girl, das 1999 eine kurze Beziehung mit Prinz Andrew führte, ist sich sicher, der Duke of Wales habe ein Auge auf das Frogmore Cottage geworfen.

Ebenso sprach Lady Hervey in einer Rede in Nana Akuas Nachrichtensendung Spekulationen an, dass ihr Freund Andrew aus seinem Haus, der Royal Lodge, in das Frogmore Cottage ziehen würde, nachdem Harry und Meghan vom König vertrieben worden waren.

Dieser wolle jedoch seinen jetzigen Wohnsitz behalten.

"Für Prinz Andrew ist er seit 20 Jahren in der Royal Lodge, es war das Haus seiner Großmutter, es ist sehr sentimental, und er hat die Hunde [der verstorbenen Königin], also warum sollte er umziehen?", erklärt Lady Hervery.

"Der letzte Wunsch der Königin war, dass er in diesem Haus bleibt, aber König Charles will ihn nur herausschmeißen."