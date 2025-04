Royale Auszeit: So genießen William und Kate die Osterferien ganz privat

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) 'schwänzen' dieses Jahr den Ostergottesdienst. © Aaron Chown/PA Wire/dpa

William und Kate gönnen sich in diesem Jahr eine ruhige Osterzeit fernab des royalen Rampenlichts.

Wie das britische Magazin Hello! berichtet, verbringen sie die Feiertage gemeinsam mit ihren drei Kindern in Anmer Hall, auf ihrem Landsitz in Norfolk - ein Rückzugsort der Familie, an dem sie zur Ruhe kommt und neue Kraft schöpft.

Bereits in den vergangenen Wochen hatten sich die Royals eine Pause von ihren öffentlichen Verpflichtungen genommen, da Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) Schulferien haben.



Damit verpasst das Prinzenpaar den Gottesdienst bereits zum zweiten Mal in Folge. Schon im vergangenen Jahr nahm die Familie nicht daran teil - nur wenige Tage zuvor hatte Kate in einer bewegenden Videobotschaft ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht.