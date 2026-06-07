Royale Hochzeit: Enkel von Queen Elizabeth sagt zum zweiten Mal Ja
England - Die Hochzeitsglocken haben bei den Royals erneut geläutet: Peter Phillips (48), der Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth (†96), hat seine Partnerin Harriet Sperling geheiratet.
In der All Saints Church im britischen Gloucestershire gab der 48-Jährige seiner jetzigen Ehefrau das Jawort, so People.
Es ist jedoch für beide nicht die erste Ehe - sowohl Peter Phillips als auch Harriet Sperling waren zuvor bereits einmal verheiratet.
Auf Bildern des großen Tages wirkte das frischvermählte Paar glücklich und verliebt.
Zahlreiche Mitglieder der Königsfamilie waren bei der Zeremonie anwesend - darunter König Charles (77), dessen Frau Camilla (78), Prinz William (43) und Kate Middleton (44).
Seine Mutter, Prinzessin Anne (75), nahm ebenfalls an der Feier teil.
Auffällig war jedoch das Fehlen einiger Familienmitglieder: Weder sein skandalumwobener Onkel, der ehemalige Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66), noch dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (66) waren zur Hochzeit eingeladen.
Die beiden sorgten in den vergangenen Monaten immer wieder für negative Schlagzeilen. Vor allem seine Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) belasteten das Ansehen der Familie stark.
Prinz Harry nicht unter den Gästen
Auch von Prinz Harry (41) fehlte bei der Feier jede Spur. Ein Insider vermutete: "Ich denke, es hängt mit zwischenmenschlichen Beziehungen zusammen, oder? Uns wurde gesagt, dass Peter in den vergangenen Jahren nicht mit Harry gesprochen hat. Daher ist es sozusagen eine natürliche Entfremdung gewesen und er wurde deshalb nicht eingeladen."
Eine Quelle erklärte weiter, dass es absolut Sinn ergebe, dass nicht alle Familienmitglieder eingeladen worden waren, da eine gemeinsame Anwesenheit von Harry und William der Feier womöglich eine andere Dynamik gegeben hätte.
Die Brüder gelten seit Jahren als zerstritten, unter anderem aufgrund von Vorwürfen, die der jüngere Bruder in seinem Buch erhoben hatte.
Titelfoto: Ben Birchall/PA Wire/dpa