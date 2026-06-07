Royale Hochzeit: Enkel von Queen Elizabeth sagt zum zweiten Mal Ja

England - Die Hochzeitsglocken haben bei den Royals erneut geläutet: Peter Phillips (48), der Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth (†96), hat seine Partnerin Harriet Sperling geheiratet.

Peter Phillips (48) gab seiner Partnerin Harriet Sperling am Samstag das Jawort. © Ben Birchall/PA Wire/dpa

In der All Saints Church im britischen Gloucestershire gab der 48-Jährige seiner jetzigen Ehefrau das Jawort, so People.

Es ist jedoch für beide nicht die erste Ehe - sowohl Peter Phillips als auch Harriet Sperling waren zuvor bereits einmal verheiratet.

Auf Bildern des großen Tages wirkte das frischvermählte Paar glücklich und verliebt.

Zahlreiche Mitglieder der Königsfamilie waren bei der Zeremonie anwesend - darunter König Charles (77), dessen Frau Camilla (78), Prinz William (43) und Kate Middleton (44).

Seine Mutter, Prinzessin Anne (75), nahm ebenfalls an der Feier teil.

Auffällig war jedoch das Fehlen einiger Familienmitglieder: Weder sein skandalumwobener Onkel, der ehemalige Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66), noch dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (66) waren zur Hochzeit eingeladen.

Die beiden sorgten in den vergangenen Monaten immer wieder für negative Schlagzeilen. Vor allem seine Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) belasteten das Ansehen der Familie stark.