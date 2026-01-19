Royaler Kontostand: So viel Kohle verdient Prinz William mit seinen Ländereien

London (Großbritannien) - Prinz William (43) gehört nicht nur zu den prominentesten Royals der Welt, sondern inzwischen auch zu denen mit der meisten Kohle auf dem Konto.

Das Vermögen der britischen Royals stammt aus dem Herzogtum, das William (43, Foto) 2022 übernahm, als sein Vater König Charles III. (77) den Thron bestieg. © MATTHEW HORWOOD / POOL / AFP

Laut People beliefen sich die Einkünfte des 43-Jährigen im zweiten Jahr seiner Amtszeit als Herzog auf umgerechnet rund 26,4 Millionen Euro.

Anders als bei einem klassischen Gehalt handelt es sich bei dem Royal um Erträge aus Ländereien, Immobilien und weiteren Vermögenswerten.

Der ausgewiesene Millionen-Überschuss für die Finanzjahre 2024 und 2025 decke sowohl die offiziellen Verpflichtungen des Prinzen als auch die privaten Ausgaben seiner Familie ab, erklärte das Newsportal.

Das Herzogtum Cornwall wurde bereits im Jahr 1337 gegründet, um den jeweiligen Thronfolger finanziell unabhängig sein zu lassen.

Heute erstreckt sich der Besitz über mehr als 52.000 Hektar in insgesamt 23 Grafschaften und gilt als eines der wertvollsten privaten Anwesen des Landes.