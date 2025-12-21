Rührender Rückblick: Prinz George tritt gemeinsam mit Papa William in Prinzessin Dianas Fußstapfen

Gemeinsam mit seinem Vater Prinz William besuchte Prinz George eine Wohltätigkeitsorganisation und trat in die Fußstapfen seiner Großmutter Prinzessin Diana.

Von Janina Rößler

England - Prinz George (12) übernimmt immer mehr royale Pflichten und Termine - bei seinem jüngsten Auftritt trat er in die Fußstapfen seiner Oma, Prinzessin Diana (†36).

Prinz George (12) und Prinz William (43) besuchten vor kurzem die Wohltätigkeitsorganisation "The Passage". © Federico Gambarini/dpa Denn zusammen mit seinem Vater Prinz William besuchte er eine Wohltätigkeitsorganisation, die der 43-Jährige schon als Kind gemeinsam mit seiner Mutter besucht hatte. Wie People berichtete, half der Zwölfjährige bei "The Passage", dem größten britischen Zentrum für Obdachlose und Menschen ohne sicheren Wohnsitz, bei der Vorbereitung des Weihnachtsessens. Während seines Besuchs unterschrieb George ein Gästebuch - genau unter der Unterschrift seiner Großmutter, die sich dort selbst vor 32 Jahren verewigt hatte. Auf Instagram teilte der offizielle Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales einen niedlichen Vergleich der beiden Momente von 1993 und 2025. Royals Königin Camillas Sohn verbringt Weihnachten auf dem Sofa seiner Ex-Frau William besuchte die Organisation erstmals, als er selbst elf Jahre alt war - seitdem ist sie ein fester Bestandteil seines Lebens. 2019 wurde er sogar königlicher Schirmherr von "The Passage".

2019 wurde Prinz William königlicher Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation "The Passage". © Ian Vogler/Daily Mirror/PA Wire/dpa

Prinz William über seine Mutter Prinzessin Diana