Strenges Palast-Protokoll beim Wiedersehen: Jedes Gespräch zwischen Harry und Charles soll überwacht werden

England - In diesem Monat wird es endlich wieder so weit sein: Prinz Harry (41) wird zusammen mit den beiden Kindern seinen Vater König Charles (77) wiedersehen. Während des Familientreffens soll laut Insidern ein strenges Palast-Protokoll zum "Risikomanagement" gelten.

Prinz Harry (41, l.) und sein Vater König Charles (77) sind seit Jahren zerstritten, unter anderem wegen schwerer Vorwürfe, die der 41-Jährige erhoben hatte. © LOIC VENANCE / AFP Foto von LOIC VENANCE / AFP

Wie Quellen gegenüber Page Six enthüllt haben wollen, sollen Charles' Privatsekretäre in Bereitschaft sein, jederzeit einzugreifen, falls "ein Gespräch unangenehm wird oder eine schwierige Bitte geäußert wird."

Wenn sich eine solche Situation ergeben sollte, würden sie das Treffen mit dem Hinweis beenden, dass der König mehr Zeit für die Anreise zu seinem nächsten Termin benötige und nun aufbrechen müsse.

"Während der Gespräche bleibt eine Hausangestellte oder ein Butler, der Tee serviert, möglicherweise absichtlich länger im Raum, anstatt ihn sofort zu verlassen. Der König und seine Hofbeamten haben sorgfältig geplant, wie sie mit Prinz Harry umgehen, und sorgen häufig dafür, dass sich unauffällige Zeugen im Raum befinden", erklärte der Insider.

Das strenge Protokoll sei zudem über Jahre hinweg entwickelt worden - sogar noch zu Lebzeiten von Queen Elizabeth (†96).

Die verstorbene Monarchin habe auf ähnliche Maßnahmen gesetzt: "Palastmitarbeiter oder enge Vertraute waren bei Treffen und Telefonaten oft anwesend - sowohl als Zeugen als auch, um bei Bedarf Unterstützung zu leisten."