Bewegende Worte! Prinz William macht seiner Kate ein Versprechen

Surrey - Prinz William (41) ist am Donnerstag mit einem rührenden Versprechen an seine Kate (42) in seine royalen Pflichten zurückgekehrt.

Der Prinz (41) half am Donnerstag in einer Wohltätigkeitsorganisation aus. © AFP / ALASTAIR GRANT / POOL

Der Thronfolger hat seinen ersten öffentlichen Termin nach der Bekanntgabe der Krebserkrankung seiner Frau Kate (42) wahrgenommen, berichtet die Daily Mail.



Bei seinem ersten ausgewählten Auftritt besuchte der Royal die Wohltätigkeitsorganisation "Surplus to Supper".

Die Organisation verwertet Lebensmittel, die sonst weggeworfen würden, und verteilt die gekochten Mahlzeiten kostenlos an verschiedene Organisationen in der Gemeinde.

Rachel Candappa (71), eine freiwillige Helferin in der Küche, bat den 41-Jährigen, auf Kate aufzupassen. Dieser antwortete gerührt: "Das werde ich! Ich werde!"

Während seiner Hilfe in der Küche sammelte er auch Genesungswünsche in Form von Karten nicht nur für seine Frau ein, sondern auch für König Charles (75), der ebenfalls an Krebs erkrankte. "Oh, ein paar Karten, oh, Sie sind sehr nett. Vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen", so der Royal gerührt.