Meghan teilt besonderen Moment - Prinz William soll vor Wut kochen

London (Vereinigtes Königreich) - So privat zeigen sich Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) nur selten: Im Netz haben die Sussexes intime Einblicke in den Familienurlaub mit ihren Kids gewährt. Doch einem scheint das gar nicht zu passen: Prinz William (44).

Prinz William und Herzogin Meghan (beide 44) haben ein angespanntes Verhältnis. © Danny Lawson / POOL / AFP

Am Strand, im Pool und sogar im Cockpit eines Flugzeugs: Bei Instagram öffnete Herzogin Meghan vor wenigen Tagen ihr Fotoalbum und ließ ihre Millionen Follower an ihrem vielfältigen Sommerurlaub in Portugal und Großbritannien teilhaben.

Besonders ein Schnappschuss sorgt dabei für Aufsehen: Das Foto zeigt Harry mit seinen beiden Kindern Archie (7) und Lilibet (5) von hinten auf einer Wiese.

Während das Dreiergespann den von hohen Hecken gesäumten Weg entlangspaziert, halten Vater und Sohn prächtige Blumensträuße in den Händen. Berichten zufolge soll die Aufnahme auf dem Anwesen Althorp in der englischen Grafschaft Northamptonshire entstanden sein - dem Ort, an dem Prinzessin Diana (†36) begraben liegt.

Harry scheint seine beiden Sprösslinge also erstmals zur letzten Ruhestätte seiner verstorbenen Mutter geführt zu haben. Dass seine Frau Meghan diesen bedeutenden Moment wenig später mit der Öffentlichkeit teilte, soll seinem Bruder William allerdings ein Dorn im Auge sein.