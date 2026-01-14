RTL überrascht Fitzek-Fans: Thriller-Hit ab sofort zum Streamen

Köln - Fitzek-Fans aufgepasst: "Die Therapie" startet jetzt auch auf RTL + und bringt Nervenkitzel direkt ins Wohnzimmer. Schon die erste Folge hält ein kleines Detail bereit, das Kenner aufhorchen lässt.

Der Streaming-Dienst RTL+ bietet seinen Zuschauern ab sofort Sebastian Fitzeks Bestseller "Die Therapie" als Serie. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Sebastian Fitzeks (54) Debüt-Roman aus dem Jahr 2006 wurde zum Bestseller und später auch als Serie verfilmt. Nach der Premiere auf Amazon Prime 2023 sind die sechs Folgen ab 15. Januar 2026 auf RTL+ abrufbar.

Im Mittelpunkt steht Psychiater Viktor Larenz, dessen 13-jährige Tochter nach einem Arzttermin spurlos verschwindet. Auf der abgelegenen Nordseeinsel Parkum zieht er sich zurück, bis plötzlich die mysteriöse Anna Spiegel auftaucht.

Sie bittet ihn um eine Therapie, obwohl er längst nicht mehr praktiziert, und ihre Geschichten scheinen unheimlich nahe an Josys Schicksal zu sein.

Die Idee zu dem Psychothriller kam dem beliebten Autor im Wartezimmer einer Arztpraxis, als er dort stundenlang auf seine Freundin wartete. Dabei fragte er sich, was er tun würde, wenn sie plötzlich nicht mehr zurückkäme.