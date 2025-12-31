Samiras Diagnose mit ChatGPT: "Wir gehen davon aus, dass es ein Leistenbruch ist"
Hamburg/Memmingen - Bereits seit mehreren Wochen hat Samira Cilingir (28) immer wieder Schmerzen im Unterleib. Nun hat sie sich mithilfe von ChatGPT selbst diagnostiziert.
Sie habe bei körperlicher Anstrengung, wie zum Beispiel beim Jumping oder beim Schlitten ziehen mit den Kindern, am Dienstag wieder starke Schmerzen gehabt. "Es zieht einfach sehr doll in meinem Unterbauch", sagte die 28-Jährige.
Ihre Beschwerden habe sie seit Anfang November. Das sei nicht normal, so die zweifache Mutter.
"Auf jeden Fall habe ich dann viel mit ChatGPT gesprochen", berichtete Samira in ihrer Instagram-Story. Rund 20 Minuten lang hätte die frühere "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin mit der künstlichen Intelligenz hin- und hergeschrieben bis sie zusammen "ihre Diagnose" gestellt hätten.
Sie müsse auf jeden Fall mit ihren Beschwerden zum Arzt gehen, so die ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin. "Und wir gehen tatsächlich davon aus, dass es ein Leistenbruch ist", sagte Samira.
Sobald sie sich bewege, würde es immer links in ihrem Unterleib ziehen, genau dort, wo auch der Darm ist. An dieser Stelle hätte sie letztens auch eine kleine Beule gehabt. Die künstliche Intelligenz hätte ihr geraten, dringend zum Arzt zu gehen.
Sobald ihr übel werde oder sie Fieber bekomme, könnte es sein, dass ihr Darm eingeklemmt sei, was laut ChatGPT Lebensgefahr bedeute, so Samira.
Yasin reagierte auf Selbstdiagnose skeptisch
Ihr baldiger Ex-Mann Yasin (34) steht der Diagnose skeptisch gegenüber. Samira rief ihn am Dienstag demnach an und erzählte von ihrem Leistenbruch.
Seine erste Reaktion: "Ich habe gesagt, woher ziehst du das jetzt, dass du einen Leistenbruch hast?" Als Samira erklärte, dass sie die Diagnose von ChatGPT erhalten habe, schluckte er erst einmal. "Ich weiß nicht, was ich davon halten soll", so der 34-Jährige.
Seiner Meinung nach müsse Samira sich von einem Arzt diagnostizieren lassen und nicht von einer KI.
"Sie war total davon überzeugt das ChatGPT recht hat", erklärte er. Yasin wendete sich in einer Story an seine Follower: "Ich frage jetzt mal euch: Glaubt ihr wirklich alles, was ChatGPT euch sagt? Ich überlege da lieber zweimal."
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/yasin_ca, Instagram/samira.bne